Ve středu ve 22:33 SELČ by se měl uskutečnit historicky první let astronautů raketou soukromého výrobce do vesmíru. Vesmírná loď Crew Dragon společnosti SpaceX vizionáře Elona Muska odstartuje z floridského Mysu Canaveral a vydá se k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), kam by měla dorazit následující den. Do kosmu s ní poletí dva zkušení astronauti NASA, Bob Behnken a Doug Hurley.

Vesmírnou loď na oběžnou dráhu vynese raketa Falcon 9 ze stejného startovacího komplexu, který v minulosti NASA využívala pro lety na Měsíc. Zkušební start absolvovali Behnken a Hurley v sobotu. Pro Behnkena to bude v pořadí již třetí let do vesmíru. Hurley dosud pilotoval dva lety, poslední v roce 2011, což bylo také naposledy, kdy NASA vyslala na vesmírnou stanici člověka. Oba astronauti poletí v bílých kombinézách s černým proužkem ušitých na míru. K raketě je doveze luxusní vůz Muskovy automobilky Tesla.

Středeční mise s názvem Demo-2 je součástí programu NASA, který má za cíl vybudovat infrastrukturu pro komerční lety do vesmíru.

Do vybudování vesmírného letounu společnosti SpaceX investovala NASA podle deníku The Guardian od roku 2011 více než tři miliardy dolarů (zhruba 75 miliard korun).

Přímý přenos ze startu lodi Crew Dragon můžete ve středu 27. 5. od 22:30 sledovat v tomto článku. Videopřenos z příprav letu začne již kolem 18. hodiny.