Twitter v úterý poprvé označil příspěvek prezidenta USA Donalda Trumpa jako nepravdivý. Zároveň vyzval čtenáře, aby fakta ve tweetech amerického prezidenta raději zkontrolovali. Uvedla to agentura Reuters.

Jde o neobvyklý krok této sociální sítě, kterou prezident Trump používá jako primární nástroj pro publikování svých sdělení. Až doposud sociální síť Twitter obsah jeho příspěvků tolerovala. Nyní se její kontroloři rozhodli zasáhnout.

Trump v reakci společnost Twitter obvinil prostřednictvím dalšího tweetu ze zasahování do nadcházejících prezidentských voleb. "Twitter zcela potlačuje SVOBODNÝ PROJEV a já, jako prezident, nedovolím, aby se to stalo!" napsal Trump.

Prezident Spojených států má na Twitteru více než 80 milionů sledujících. V předmětném tweetu uvedl, že korespondenční hlasování zmanipuluje volby. O několik hodin později přidal Twitter pod tyto tweety modré varování s vykřičníkem.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....