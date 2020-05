Země Evropské unie by měly mít na boj s následky pandemie nového koronaviru k dispozici 750 miliard eur, tedy přes 20 bilionů korun. Navrhla to Evropská komise, která tak chce čelit nejhorší hospodářské krizi od druhé světové války, která nyní v EU začíná. Většina, přesně 500 miliard eur z této částky, mají být nevratné granty. Dalších 250 miliard eur by mohly státy využít jako půjčky. Návrh začne platit, jen když ho jednomyslně schválí všechny země unie a Evropský parlament. Český premiér Andrej Babiš (ANO) poskytnutí velkého množství grantů nejvíc postiženým zemím ještě před zveřejněním návrhu komise tvrdě kritizoval.

Pokud by se EU na návrhu komise shodla, pro Česko by to znamenalo, že z grantů poskytnutých na boj s koronavirem získá o něco méně, než kolik během příštích let zaplatí za uhrazení této pomoci. Podle propočtu Evropské komise takto Česko "prodělá" 600 milionů eur, tedy zhruba 16 miliard korun. Důvodem je fakt, že většinu států EU čeká podle stávajících odhadů horší propad jejich ekonomik než Česko. Jedná se ale pouze o bilanci týkající se jednorázové pomoci na boj s koronavirem. Vedle toho bude Česko ze společného evropského rozpočtu v příštích sedmi letech nadále dostávat o desítky miliard korun ročně víc, než kolik do něj uhradí. Také nový návrh podoby tohoto rozpočtu komise představila. Česko tak stále bude výrazně "v plusu".

"Nyní je na čase, aby se EU opět postavila na nohy a společně se posunula vpřed ve snaze smazat ztráty způsobené krizí," uvedla Evropská komise. Státy unie by podle ní měly peníze z mimořádného fondu využít na boj s přímými následky pandemie i na investice na posílení svých ekonomik. Finance tak mají jít do zdravotnictví, digitalizace či snižování emisí skleníkových plynů.

Většinu prostředků nebudou smět země EU podle návrhu komise utratit podle libosti, ale na financování reforem, které posílí jejich konkurenceschopnost. Nemůže se tedy stát, že by například Itálie použila peníze třeba na vyplácení důchodů, jak se podle zdrojů HN obával český premiér Babiš. Itálii Evropská komise doporučuje například reformy zdravotnictví, pracovního trhu nebo justice.

Hospodářství EU se letos podle odhadu Evropské komise propadne o víc než sedm procent. Česku komise předpovídá zhruba šestiprocentní propad, ekonomický výkon Itálie by ale měl klesnout téměř o desetinu. "Je naším společným zájmem podpořit ty nejvíce zasažené, posílit náš jednotný trh a investovat do našich společných priorit. Euro investované v jedné zemi je eurem investovaným ve všech zemích," uvedla komise.

Poukázala tak na to, že vzhledem k úzké hospodářské provázanosti je v zájmu všech států EU, aby se ty nejvíce zasažené pandemií co možná nejrychleji vzpamatovaly a nepropadly se do hluboké hospodářské deprese. Babiš ale velkorysou pomoc zemím nejvíc zasaženým pandemií koncem minulého týdne ostře kritizoval. "Pokud někdo blbě hospodařil ještě před virem … tak já nejsem ochoten ručit za dluhy jiných států, když byly nezodpovědné. Proč bych to měl dělat?" uvedl. Narážel tak na země jako Řecko a Itálie, které mají státní dluh vysoce přesahující 100 procent jejich hrubého domácího produktu. Babiš byl podle zdrojů HN ochoten podpořit jedině pomoc v řádu desítek miliard eur. Evropská komise ale, v souladu s přáním většiny zemí EU, navrhuje mnohonásobně větší podporu.

Podle nového projektu České zájmy v EU, za kterým stojí organizace STEM, Asociace pro mezinárodní otázky a Europeum, by ale i Česku mělo jít hlavně o to, aby se zotavila unie jako celek, protože je na ní hospodářsky závislé. "Podle ekonomů platí více než dříve, že pokud se nenastartuje ekonomika EU jako celku, tak se nenastartujeme ani my," říká Nikola Hořejš, který projekt České zájmy v EU vede.

Komise chce granty poskytnout tak, že si potřebné peníze jménem celé EU půjčí na finančních trzích. Tyto prostředky následně budou muset země unie splatit. Komise navrhuje, aby splácení začalo v roce 2028 a skončilo nejpozději v roce 2058. Na každý stát by připadaly splátky podle velikosti jeho ekonomiky, nikoliv podle toho, jak velkou pomoc by na řešení následků koronaviru dostal.

Komise zároveň chce státům splátky snížit tím, že by část nutných prostředků uhradila díky novým příjmům, které by získal společný evropský rozpočet. Komise chce, aby do něj nově proudily peníze z prodeje emisních povolenek, ze zvláštní daně, kterou by musely odvádět firmy ze států mimo EU, jež své produkty vyrábějí méně ekologicky, nebo ze zdanění velkých internetových firem. Česko bylo tradičně proti zavedení nových příjmů evropského rozpočtu. V poslední době se přiklánělo pouze k dani z nerecyklovaných plastů. Podpořilo taky zdanění velkých internetových firem.

Návrh Evropské komise počítající s tím, že většina pomoci půjde formou nevratných grantů, může narazit v Nizozemsku, Rakousku, Švédsku a Dánsku. Ty požadovaly, aby se jednalo pouze o půjčky, které by státy, jež by je dostaly, musely v plné výši vrátit.

Státy EU už minulý měsíc jednomyslně podpořily další pomoc v boji proti dopadům koronaviru - jedná se o půjčky v celkové výši 540 miliard eur, tedy přes 14 bilionů korun. Z toho 340 miliard jsou půjčky na podporu zaměstnanosti a malých a středních podniků, které můžou využít všechny země unie. Zbylých 240 miliard je k dispozici v záchranném fondu ESM pro státy platící eurem.