Čínský parlament ve čtvrtek podle očekávání schválil návrh kontroverzního nového bezpečnostního zákona pro autonomní Hongkong. Peking tímto krokem reaguje na loňské hongkongské masové protesty. Návrh bude nyní podle televize BBC předán stálému výboru, který je vrcholným orgánem čínského parlamentu, k rozpracování podrobností jednotlivých článků. Definitivně by měl být zákon hotov v září. Nová právní norma má umožnit potlačování teroristických a separatistických aktivit, podvratné činnosti i zahraničního vměšování.

Čínští zákonodárci rozhodnutí o hongkongském bezpečnostním zákonu přijali na závěr svého plenárního zasedání poměrem 2878 hlasů ku jednomu. Šest poslanců se hlasování zdrželo.

Hongkongu by zákon uložil vytvořit zvláštní orgán bojující proti "separatismu, pobuřování a podvratné činnosti". Stovky demonstrantů proto vyšly do ulic Hongkongu už neděli, aby protestovaly proti zákonu, který by podle nich omezil samostatnost ostrova. V bývalé britské kolonii vyvolal loni návrh zákona o vydávání občanů do pevninské části mohutné protesty, které přerostly ve vlnu násilí.

Byly to tyto protesty, které Peking přesvědčily, že zákon o národní bezpečnosti je nezbytný. Správkyně Hongkongu, jmenovaná Pekingem, Carrie Lamová prohlásila, že tento zákon umožní vládě potlačovat ve městě "ilegální aktivity". Místopředseda stálého výboru lidových zástupců Číny Wang Čchen prohlásil, že zákon zajistí, aby se Hongkong nestal "základnou pro infiltraci pevniny".

"Vzhledem k současné situaci v Hongkongu musíme zasáhnout na státní úrovni a zlepšit právní systém a prováděcí mechanismy," prohlásil Wang. Podle pozorovatelů jsou jedním z důvodů rychlého přijetí zákona blížící se zářijové volby do hongkongského zastupitelstva. V loňských doplňovacích volbách zvítězila na celé čáře opozice, a pokud by se tento trend potvrdil, mohli by demokratičtí zastupitelé podobné snahy zablokovat.

Hongkongská opozice slibuje proti novému zákonu ostré protesty. Hlavním problémem jsou podle ní vágní definice ustanovení. "Podvratná činnost je v čínském pojetí vyjadřování názorů," řekl listu South China Morning Post opoziční politik Lee Cheuk-yan. Upozornil, že například laureát Nobelovy ceny Liou Siao-po byl v Číně odsouzen za své články k 11 letům vězení právě podle paragrafu o podvratné činnosti. "Peking se snaží umlčet pomocí strachu a síly kritické hlasy z Hongkongu," napsal na Twitteru jeden z nejvýznamnějších představitelů prodemokratického hnutí Joshua Wong.

Návrh zákona v posledních dnech kritizovaly USA, Británie a další státy, podle nichž norma omezuje autonomii provincie a popírá princip jedna země, dva systémy, který Hongkongu zaručuje oproti pevninské Číně určité svobody, mimo jiné svobodný tisk a nezávislé soudnictví.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo ve středu v Kongresu USA řekl, že Hongkong v tuto chvíli nemá dostatečnou autonomii vůči Pekingu na to, aby bylo pro Spojené státy nadále opodstatněné udržovat s ním zvláštní vztahy oproti zbytku pevninské Číny. Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Robert O'Brien o víkendu uvedl, že pokud Čína kontroverzní zákon přijme, "budou na Hongkong a Čínu uvaleny sankce".