Astronauti NASA Robert Behnken a Douglas Hurley se v sobotu napodruhé pokusí s novou lodí Crew Dragon ukončit devítiletou závislost USA na ruských lodích Sojuz při přepravě mezi Zemí a Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS). Ve středu večer SELČ odlet v původním plánovaném termínu zmařily nepříznivé povětrnostní podmínky. Přípravy na sobotní druhý pokus právě probíhají, nicméně nadále není jisté, zda počasí odlet k ISS opět nezmaří.

Jde o první let amerických astronautů americkou lodí z území Spojených států od roku 2011, kdy NASA ukončila program raketoplánů. Úřad proto také tuto událost označil jako Launch America (Start Amerika). Historické je ale zejména to, že do vesmíru dostane lidskou posádku poprvé soukromý dopravce. Crew Dragon i nosná raketa Falcon 9 patří společnosti SpaceX podnikatele Elona Muska.

Kdo soukromou raketou poletí: Robert Behnken Robert Behnken je astronaut a plukovník letectva americké armády. Strávil více než 708 hodin ve vesmíru. Třicet sedm z nich byl ve volném kosmu. Start letu SpaceX bude jeho třetím výletem do vesmíru. Dříve létal s raketovými misemi STS-12 v březnu 2007 a STS-130 v únoru 2010. NASA vybrala Behnkena pro astronautický program v roce 2000. Po absolvování tréninku působil Behnken v NASA v několika rolích mimo jiné jako vedoucí operačního oddělení kosmické stanice nebo jako hlavní astronaut NASA od července 2012 do července 2015. Behnkenův první výlet do vesmíru byl s misí STS-123 v březnu 2008 na palubě raketoplánu Endeavour. Šlo o 25. misi na Mezinárodní kosmické stanici (ISS). Doug Hurley Doug Hurley je astronaut NASA a vysloužilý plukovník amerického námořnictva. V minulosti se účastnil dvou kosmických letů. NASA si vybrala Hurleyho pro astronautický program v roce 2000. Svůj první let absolvoval v červenci 2009. Šlo o misi v rámci STS-127, také na raketoplánu Endeavour. Během STS-127 pomohl Hurley dodat do kosmické stanice nové komponenty a náhradní díly, baterie a vodu. Po ukončení misí STS spustila NASA jako potenciální náhradu program Commercial Crew na podporu rozvoje soukromých společností pro vesmírný let. Tyto společnosti agentura pověřuje vysláním astronautů do vesmíru. V roce 2015 NASA oznámila, že se Hurley a Behnken stanou prvními komerčními astronauty.

Odložený start z historického startovacího komplexu 39A Kennedyho vesmírného střediska na floridském mysu Canaveral je dnes stanovený na 21:22 SELČ. Pokud vše proběhne podle plánu, Crew Dragon na orbitálním komplexu přistane o 19 hodin později, v neděli v 16:29 SELČ.

Předpovědi expertů amerických vesmírných sil na počasí však v pátek nebyly pro sobotní start povzbudivé - je jen padesátiprocentní šance, že podmínky budou vhodné. Jestliže počasí zmaří i druhý pokus, je v záloze třetí možnost odletu v neděli ve 21:00, kdy je naděje na lepší povětrnostní situaci zatím šedesátiprocentní.

Pokud se podaří sobotní start, loď po 19 hodin trvajícím letu přistane na ISS. Behnkena a Hurleye na palubě orbitálního komplexu pak přivítá stávající tříčlenná posádka, kterou tvoří velitel astronaut NASA Christopher Cassidy a ruští kosmonauti Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner.

Jak dlouhou dobu Behnken a Hurley na oběžné dráze kolem Země stráví, ještě není jasné. Mělo by to být v rozmezí od jednoho do čtyř měsíců. Rozhodnutí podle serveru Space.com závisí na tom, jak dobře si loď Crew Dragon povede, a na stavu další pilotované lodě Crew Dragon připravované společností SpaceX pro první už provozní misi těchto vesmírných transportérů, označenou jako Crew-1. Let Behnkena a Hurleye je totiž stále ještě testovací.

Vesmírnou loď na oběžnou dráhu vynese raketa Falcon 9 ze stejného startovacího komplexu, který v minulosti NASA využívala pro lety na Měsíc. Zkušební start absolvovali Behnken a Hurley v sobotu. Pro Behnkena to bude v pořadí již třetí let do vesmíru. Hurley dosud pilotoval dva lety, poslední v roce 2011, což bylo také naposledy, kdy NASA vyslala na vesmírnou stanici člověka. Oba astronauti poletí v bílých kombinézách s černým proužkem ušitých na míru.

Středeční, resp. sobotní mise s názvem Demo-2 je součástí programu NASA, který má za cíl vybudovat infrastrukturu pro komerční lety do vesmíru.

Do vybudování vesmírného letounu společnosti SpaceX investovala NASA podle deníku The Guardian od roku 2011 více než tři miliardy dolarů (zhruba 75 miliard korun).