Britské úřady evidují premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše jako osobu stále ovládající holding Agrofert. Zjistil to Radiožurnál z aktuálních a veřejně dostupných údajů v oficiálním britském obchodním rejstříku. Podle britských úřadů může Babiš firmu kontrolovat díky svému vlivu na svěřenské fondy, do kterých akcie Agrofertu v roce 2017 převedl na základě českého zákona o střetu zájmů. Předseda vlády se k informacím nechtěl vyjádřit.

Protikorupční organizace Transparency International už dříve upozornila, že rovněž na Slovensku je Babiš stále veden jako konečný uživatel výhod plynoucích z Agrofertu.

V obchodním rejstříku Velké Británie Babiš podle Radiožurnálu nefiguruje přímo u Agrofertu, ale jako jeden z pětice lidí ovládajících jednu z jeho dceřiných společností. Konkrétně jde o firmu Greenchem (Solutions), která spadá pod nadnárodního výrobce aditiv do paliv pro automobily AdBlue - nizozemský holding GreenChem, který Agrofert koupil v roce 2009.

Své ovládající představitele včetně Babiše přitom britská pobočka Greenchemu do rejstříku založila sama, a to loni 27. června. Britský právní řád v této souvislosti pracuje s termínem "person with significant control", tedy osoba s rozhodujícím vlivem. Ostrovní legislativa tak označuje majitele minimálně čtvrtinového podílu ve společnosti nebo ty, kteří mohou ovlivňovat její chod a rozhodování. "A to ať už přímo, nebo přes obsazení svěřenských fondů," uvedl Radiožurnál.

Výklad, podle kterého by Babiš coby zakladatel a hlavně takzvaný obmyšlený svěřenských fondů měl figurovat i jako jejich skutečný majitel, české úřady, stejně jako Babiš vylučují. V praxi by to přitom znamenalo, že premiér by v takovém případě byl ve střetu zájmů a Agrofert by nemohl čerpat dotace nebo se ucházet o veřejné zakázky.

K údajům z britského obchodního rejstříku se premiér nechtěl vyjádřit. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka uvedl, že Babiš se převedením akcií Agrofertu do svěřenských fondů zbavil jakéhokoliv vlivu na společnost. Záznam v britském rejstříku podle něj vychází z odlišných zákonů, a je tedy v pořádku.

"Podle tamní legislativy se do registru zapisují všechny osoby určené zákonem bez ohledu na to, zda vykonávají či mohou vykonávat nějaký faktický vliv na daný subjekt. Andrej Babiš je zde uveden z pozice zakladatele a beneficienta AB Private Trust I a II. Stále platí, že Agrofert ani jeho dceřiné společnosti neřídí a neovládá," dodal Hanzelka.

Britský rejstřík v souvislosti s Greenchem (Solutions) uvádí kromě mateřské nizozemské společnosti držící stoprocentní majetkový podíl jako zmíněné osoby s významným vlivem pět lidí - Andreje Babiše, jeho manželku Moniku a trojici manažerů Agrofertu: Zbyňka Průšu, Alexeje Bílka a Václava Knotka.

Babiš nařčení ze střetu zájmů odmítá, vnímá ho jako politickou záležitost. Loňská zpráva auditorů Evropské komise týkající se dotací z evropských strukturálních fondů uvedla, že český premiér ve střetu zájmů je. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, ač ho před třemi lety vložil do svěřenských fondů.