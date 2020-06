Prezidentka Zuzana Čaputová má za sebou první rok v úřadu. V rozhovoru pro deník SME hodnotí, jak Slovensko zvládlo koronavirovou krizi. Zemi podle ní čeká díky finanční pomoci Evropské unie obrovská příležitost, která ji může posunout o generace dopředu. Musí ale nejprve eliminovat korupci. Čaputová v rozhovoru mluví i o osobních pocitech a těžkých rozhodnutích, které ve funkci musela udělat.

Nevracejme společnost do stavu před koronavirem - to bylo jedním z hlavních sdělení Zprávy o stavu republiky, kterou jste přednesla minulý týden. Kde jsme byli, proč se tam nemáme vracet a kam se máme jako společnost dostat?

Řekla jsem to v kontextu ohlédnutí do nedávné minulosti, konkrétně před posledními volbami, kdy byla společnost roztříštěná na množství fragmentů, frakcí a skupin, které proti sobě až bojovaly. V kontrastu s tímto obrazem jsem viděla tendenci ke spojování, soudržnosti a solidaritě, když se společnost semkla v čase koronavirové krize.

Přitom považuji za úplně legitimní a přirozené, že jsou ve společnosti různé názorové skupiny, je to naše pestrost a bohatství, nemá jít o názorovou jednolitost. Spíše jde o to, do jaké míry spěje názorová pestrost ke konfliktům a bojům, namísto k pragmatické a věcné výměně názorů, která může být podkladem toho nejlepšího řešení.

První vlna koronavirové krize odeznívá a začíná se mluvit o velké obnově v Evropě i na Slovensku. Na co bychom se měli soustředit?

Jednak by bylo dobré věnovat pozornost lekcím, které koronavirová krize přinesla v jednotlivých oblastech společnosti, například v oblasti ekonomiky nebo zdravotnictví. Ruku v ruce s tím jde obrovská příležitost v podobě finančních prostředků z Evropské unie pro Slovensko, velký balík v podobě grantů za osm miliard eur a potenciálních nízkoúrokových úvěrů za dalších pět miliard eur.

A právě tady máme možnost využít jedno z těch poučení: restrukturalizovat hospodářství směrem k zelené, inovativní ekonomice s přidanou hodnotou a investovat do správných oblastí, kromě jiného do vědy a výzkumu. Když se nám přitom podaří eliminovat korupci a únik zdrojů do soukromých kapes, budeme moci posunout Slovensko o generace dopředu. A na to budeme potřebovat více soudržnosti a spolupráce.

Hovoříte o velkých výzvách. Zároveň však vidíme, že se strany v parlamentu utápí v kulturně-etických konfliktech (pozn.red.: hlavně spory s křesťanskými konzervativci např. o přísnější interrupce či nedělní prodej) . Věříte, že i když tato témata budou dominovat společenské debatě, tak lidé, kteří přebrali odpovědnost za stát, tyto závažné ekonomické a odborné problémy zvládnou?