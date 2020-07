Akcie americké oděvní firmy GAP jsou v posledních týdnech jako na houpačce. Cenné papíry značky, která se už pár let nepříliš úspěšně snaží získat někdejší momentum, nejprve v červnu poskočily o desítky procent nahoru, tento týden se zase propadaly. V obou případech to mělo společného jmenovatele - populárního rapera, módní celebritu a zručného byznysmena Kanyeho Westa.

Toho je nyní všude plno. Pro GAP by měl navrhnout novou řadu oblečení své značky Yeezy. Ale možná vlastně ne. Svolal také předvolební mítink s tím, že bude v listopadu kandidovat na amerického prezidenta. Ale možná vlastně ne. A chystá novou desku, která má vyjít každým dnem a všechen ten humbuk je třeba jen marketingová kampaň na ni. Ale možná také ne.

Nikdo by se asi nedivil, kdyby to celé byla jen další z bizarních epizod seriálu Keep Up With The Kardashians, v němž účinkuje Westova manželka, instagramová hvězda Kim Kardashianová.