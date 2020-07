Studená válka mezi Spojenými státy a Čínou vypukla na plné obrátky. Washington nařídil čínským diplomatům, aby uzavřeli konzulát v Houstonu. Z budovy konzulátu se poté začal valit kouř, jak čínští diplomaté začali pálit dokumenty. Lidé volali na tísňovou linku 911 v obavách, že v budově vypukl požár. Podle amerických médií hasiči přijeli na místo, ale dovnitř nešli, protože jde o čínské území.

"Nařídili jsme uzavření konzulátu Čínské lidové republiky kvůli ochraně amerického intelektuálního vlastnictví a amerických soukromých informací," řekla podle agentury Reuters mluvčí amerického ministerstva zahraničí Morgan Ortagusová.