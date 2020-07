Francouzské úřady sdělily telekomunikačním operátorům plánujícím nákup zařízení čínské společnosti Huawei pro sítě páté generace (5G), že povolení pro tato zařízení nebude možné po jejich vypršení obnovit. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. Dodaly, že vzhledem k době platnosti povolení to v podstatě znamená postupné vyloučení Huawei z francouzských sítí 5G do roku 2028.

Spojené státy firmu Huawei už delší dobu obviňují z krádeží technologií a ze špionáže pro vládu v Pekingu, což Huawei popírá. Washington firmu vyloučil z budování sítí 5G a ke stejnému postupu se snaží přimět své spojence. Tento měsíc oznámila zákaz používat technologie Huawei při stavbě sítí 5G také Británie.

Francouzská agentura pro kybernetickou bezpečnost (ANSSI) tento měsíc uvedla, že umožní operátorům využívat zařízení pro sítě 5G od Huawei i dalších podniků na základě povolení vydaných na tři až osm let. Zároveň však vyzvala operátory, kteří dosud zařízení Huawei nepoužívají, aby se jeho používání vyhýbali.

Podle zdrojů Reuters má většina povolení pro zařízení Huawei platnost tři až pět let, zatímco většina zařízení evropských konkurentů Nokia a Ericsson získala osmiletá povolení. Zdroje rovněž uvedly, že operátorům bylo neoficiálně sděleno, že povolení pro zařízení Huawei nebudou po vypršení platnosti obnovena. Podle jednoho ze zdrojů tak bude nákup zařízení Huawei velmi riskantní, protože návratnost investice do nových mobilních technologií, jako je 5G, činí minimálně osm let.

Britská vláda zakázala využívat technologie Huawei při výstavbě 5G sítí od příštího roku. Už použité komponenty čínského podniku musejí být do roku 2027 odstraněny. "Přístup Francie je podobný britskému přístupu, je tu však rozdíl v komunikaci ze strany vlády," uvedl jeden ze zdrojů. "Huawei s tím nemůže mnoho udělat," dodal.

List The Wall Street Journal tento týden s odvoláním na zdroje obeznámené se situací informoval, že Čína zvažuje odvetná opatření proti evropským výrobcům telekomunikačních zařízení Nokia a Ericsson v případě, že se Evropská unie připojí ke Spojeným státům a Británii a zakáže používání technologií Huawei v sítích 5G. Čínské ministerstvo obchodu prý pro tento případ plánuje regulaci exportu, jež by Nokii a Ericssonu zabránila vyvážet do zahraničí produkty, které tyto firmy vyrábějí v Číně.

Evropská unie zatím se zákazem technologií Huawei v sítích 5G nepřišla. Evropská komise začátkem letošního roku členským zemím pouze doporučila, že by k budování citlivých částí sítí 5G neměly pustit firmy považované za bezpečnostní riziko. Rozhodnutí však ponechala na jednotlivých zemích.

Česko chystá aukci kmitočtů pro sítě 5G, která by mohla začít letos na podzim.

Mezi firmami, které by pro ně mohly dodat hardware i software, je také Huawei a další čínská společnost ZTE.

Jejich technologie v roce 2018 označil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) za bezpečnostní riziko. Začátkem května podepsal premiér Andrej Babiš s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem deklaraci, podle které je cílem vybudovat takové 5G sítě, které "chrání před neautorizovaným přístupem" a "zajistí občanům soukromí".