Už to vypadalo, že si afghánské vládní jednotky na chvíli oddychnou. U příležitosti muslimského svátku Íd al-adhá trvá od pátku příměří s hnutím Tálibán. Místo něj se ale ozvali radikálové z organizace Islámský stát (IS). Jak ukázal útok na věznici ve městě Džalálábád, bojovníků IS je sice podstatně méně než tálibánců, dovedou být ale neméně nebezpeční.

V neděli večer sebevražedný atentátník odpálil bombu v automobilu před vchodem do věznice a následně desítky útočníků zahájily soustředěnou palbu. V zařízení jsou vězněni mimo jiné lidé, které úřady považují za členy IS. Vládním jednotkám trvalo až do pondělního odpoledne, než dostaly situaci pod kontrolu − celkem si útoky vyžádaly 39 životů. Podařilo se jim také zajistit většinu téměř z tisícovky vězňů, kteří během útoku uprchli. Podle zdrojů agentury Reuters ale přes tři stovky vězňů stále uniká.