Americký prezident Donald Trump nařídil čínské společnosti ByteDance, aby prodala americké operace své aplikace pro sdílení videa TikTok do 90 dní. Oznámila to agentura Reuters.

"Existují přesvědčivé důkazy, které mě vedou k přesvědčení, že ByteDance by mohla podniknout kroky, které by mohly ohrozit národní bezpečnost Spojených států," uvedl Trump v nařízení. ByteDance by se měla odpojit od všech dat od uživatelů v USA a nebude smět vlastnit v USA žádný majetek, který se používá k provozu TikToku.

Americká společnosti Microsoft na počátku měsíce uvedla, že jedná s čínskou ByteDance o koupi aktivit TikToku v USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandě. Dohodu chtějí obě strany uzavřít do 15. září. Tuto lhůtu předtím stanovil Trump s tím, že pokud se firmy do tohoto termínu nedohodnou, aplikaci zakáže. Podle analytiků by Microsoft mohl za TikTok zaplatit až 30 miliard dolarů (661 miliard korun).

Firma ByteDance koupila v roce 2017 firmu Musical.ly a spojila ji s aplikací TikTok. Ta se díky tomu stala první čínskou aplikací, které se podařilo prosadit v USA. TikTok má ve Spojených státech 100 milionů uživatelů. ByteDance se díky komerčnímu úspěchu aplikace stala jedním z hrstky skutečných globálních čínských konglomerátů.

TikTok se stává novým ohniskem sporu mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Vztahy mezi USA a Čínou se v posledních letech zhoršily kvůli obchodu, autonomii Hongkongu, kybernetické bezpečnosti a šíření nového koronaviru. Trump tažení proti TikToku zdůvodňuje obavami, že čínské vlastnictví firmy představuje riziko pro národní bezpečnost, protože čínská vláda tak podle něj může získávat informace o amerických občanech.