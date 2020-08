Provozovatelé okružních plaveb se chtějí vrátit na moře a hledají cesty, jak zajistit, aby se na jejich plavidla nedostal koronavirus. V důsledku opatření přijatých právě kvůli pandemii mnoho společností zrušilo plavby, neboť velká koncentrace lidí na jejich palubách by mohla být pro šíření koronaviru riziková. Navíc by ani kvůli zavřeným přístavům neměli kde zakotvit. Ani sami výletníci nechtějí riskovat, že by se na lodích mohli nakazit nebo poté skončit v několikatýdenní karanténě. Třeba jako pasažéři výletní lodi Diamond Princess na počátku února. Japonské ministerstvo zahraničí tehdy nařídilo 3711 lidem na palubě zhruba měsíční karanténu.