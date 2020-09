Soud na Slovensku ve čtvrtek uznal vinným jen jednoho z trojice zbylých obžalovaných v případu předloňské vraždy novináře Jána Kuciaka, při které byla zastřelena i jeho partnerka Martina Kušnírová. Odsouzeným je údajný pomocník vraha Tomáš Szabó. Soud naopak zprostil obžaloby podnikatele Mariana Kočnera, jenž si podle žalobce Kuciakovu vraždu objednal, a také Alenu Zsuzsovou, která byla podle obžaloby zprostředkovatelkou vraždy.

Vůči tomuto verdiktu v nejsledovanějším soudním procesu v novodobých dějinách země, který si z obžalovaných vyslechl jen Kočner, se prokurátor Vladimír Turan ve čtvrtek odpoledne odvolal. Případem se tak bude zabývat slovenský nejvyšší soud, podle Turana je naděje, že u Nejvyššího soudu uspějí. Odmítl komentovat vnitřní nekonzistenci rozsudku, kdy v části rozsudku, která se týká Szabóa soud již dříve odsouzenému zprostředkovateli vraždy a klíčovému svědku Zoltánu Andruskovi uvěřil, ale v části, která se týkala Kočnera a Zsuzsové byl nedůvěryhodný.

Po přečtení zproštění obvinění opustili rodiče obětí soudní síň. Zlatica Kušnírová pro deník SME odmítla rozhodnutí komentovat. "Jsou vinní, jsem o tom přesvědčená," dodala. "Prosím vás, teď nás nechte, ještě se vrátíme," uvedl pro SME otec Jána Kuciaka.

Podle informací slovenského Denníku N o nevině Kočnera a Zsuzsové rozhodli dva členové soudního senátu Ivan Matel a Rastislav Stieranka, kteří přehlasovali předsedkyni Ruženu Sabovou. Přehlasování předsedkyně senátu je podle Denníku N v takto rozsáhlé věci neobvyklé, protože předsedkyně jako jediná podrobně studuje celý spis. Neshody v senátu měly být také důvodem měsíčního odkladu rozsudku, protože Sabová údajně o přehlasování neměla vědět, a nebyla tak na tuto variantu připravená.

Šéfka trestního senátu Ružena Sabová ve zdůvodnění verdiktu řekla, že soudu nebyl předložený žádný přímý důkaz, který by Kočnera usvědčoval z objednání Kuciakovy vraždy. "Z principu presumpce neviny vyplývá, že když po zhodnocení dostupných důkazů zůstanou pochybnosti o okolnosti ohledně posouzení zavinění, považuje se obviněný za nevinného. Ve smyslu toho zákonného ustanovení soud i postupoval," zdůvodnila Sabová zproštění Kočnera a Zsuzsové obžaloby z vraždy. Soud podle soudkyně ale nezjistil, že by za objednávkou vraždy bylo jiné pozadí než novinářova práce. Neměl rovněž pochybnost o tom, že Kočner měl z Kuciaka strach. Ani to ale nestačilo k tomu, aby byl Kočner uznán vinným. Podle jednoho ze svědků v procesu Kočner také zadal sledování Kuciaka a dalších novinářů.

Prezidentku Zuzanu Čaputovou verdikt šokoval a uvedla, že potřebuje porozumět jeho odůvodnění. Čaputová prohlásila, že ani po dnešku "hledání spravedlnosti nekončí" a bude se pokračovat u nejvyššího soudu. Proti dnešnímu rozsudku se lze odvolat. Prezidentka také uvedla, že myslí na rodiče Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, která byla loni v únoru zavražděna společně se svým snoubencem. "Oni i my všichni si zasloužíme vidět vyvození zodpovědnosti vůči těm, kteří si vraždu jejich dětí objednali a zprostředkovali," podotkla Čaputová.

Zástupci Mezinárodního tiskového institutu (IPI) na Twitteru uvedli, že je zproštění údajného strůjce Kuciakovy vraždy "šokovalo a zklamalo". "Jde o obrovskou ránu pro spravedlnost a pro celosvětový boj proti beztrestnosti. Ale ten boj musí pokračovat," píše IPI.

Další dva z celkového počtu pěti původně obviněných v kauze, včetně Kuciakova vraha, již dříve přiznali vinu a byli souzeni samostatně.

Kuciakovu vraždu si podle obžaloby objednal Kočner ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost. Objednávku reportérovy vraždy podle obžaloby Kočnerova známá a další obžalovaná Alena Zsuzsová předala Zoltánu Andruskóovi, který najal Szabóa, jenž spolupracoval s Marčekem. Kočner, Szabó a Zsuzsová vinu odmítli.

Během lednového soudního projednávání se jako jediný z obžalovaných k činu přiznal Marček − byl tím, kdo stiskl spoušť. Prohlásil, že původně měli Kuciaka unést a teprve potom zavraždit, aby se nenašlo tělo. "Jenže Szabó řekl, že převoz je nereálný. Všude jsou hlídky a kamery. Pokud vás někdo zastaví a v kufru máte člověka, tak to nevysvětlíte. Únos byl tedy nemožný," prohlásil Marček. Martinu Kušnírovou prý zabil kvůli tomu, že ho viděla, když neměl nasazenou kuklu.

Za vykonání vraždy původně dostali padesát tisíc eur (asi jeden a čtvrt milionu korun). Poté, co zjistili, jak obrovskou vlnu nespokojenosti smrt Jána Kuciaka a jeho snoubenky vyvolala, požádali ještě o další peníze, které dostali. Marček u soudu prohlásil, že souhlasí s návrhem na odškodnění rodinám obětí. "Souhlasím s tím a udělám všechno pro to, abych jim to vynahradil," řekl Marček. Toho během vyšetřování policejní psycholog označil za člověka se sníženou emoční citlivostí.

Vražda investigativního novináře Kuciaka vyvolala na Slovensku největší demonstrace od pádu komunismu v roce 1989 a také politickou krizi, v zájmu jejíhož řešení odstoupil z funkce premiéra šéf sociálních demokratů (Směr-SD) Robert Fico. V čele kabinetu ho nahradil místopředseda Směru-SD Peter Pellegrini, jehož vládu po porážce Ficovy strany v letošních parlamentních volbách vystřídala čtyřčlenná koalice pod vedením premiéra Igora Matoviče.

Ján Kuciak pracoval jako reportér serveru Aktuality.sk. Jeho doménou byla takzvaná datová žurnalistika, tedy hledání informací ve veřejných zdrojích.

Zabýval se mnoha kauzami, popisoval podnikání firem s nejasnou vlastnickou strukturou, dotační podvody, působení italské mafie 'Ndrangheta na východě Slovenska anebo daňové podvody týkající se mimo jiné vládní strany Směr tehdejšího premiéra Fica.