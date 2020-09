Šestinásobný nejlepší fotbalista světa Lionel Messi řekl serveru goal.com, že zůstane i v příští sezoně v Barceloně. Původně chtěl z klubu odejít.

Lionel Messi will NOT be leaving Barcelona, we can confirm.



We sat down with the man himself to clear up a few things 🐐



Lionel Messi do barcelonské akademie přišel ve třinácti letech a o tři roky později už nastoupil do prvního ligového zápasu. Následně dokázal ve španělské nejvyšší soutěži nastřílet 634 branek, čímž stanovil nový rekord. To, že vztahy mezi ním a vedením klubu nejsou právě idylické, se začalo na veřejnost dostávat v posledních měsících. Messi nesouhlasil s přestupovou politikou prezidenta klubu Josepa Marii Bartomea a také se ho prý velmi osobně dotkla kritika sportovního ředitele Erica Abidala. Poslední kapkou zřejmě bylo vyřazení ve čtvrtfinále letošního ročníku Ligy mistrů, kdy Barcelona prohrála s Bayernem Mnichov 2:8.

