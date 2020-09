Ke Světlaně Alexijevičové, poslední člence vedení koordinační rady běloruské opozice, která zůstává na svobodě a v Bělorusku, přijeli diplomaté z nejméně sedmi zemí Evropské unie, mezi nimi i velvyslanci Česka a Slovenska. Stalo se tak poté, co se neznámí muži pokusili vniknout do bytu této dvaasedmdesátileté nositelky Nobelovy ceny za literaturu. Podobně maskovaní muži v civilu ve středu zadrželi spisovatelčina kolegu z vedení koordinační rady, právníka Maksima Znaka. Přítomnost českého velvyslance Tomáše Pernického v bytě Alexijevičové potvrdil na Twitteru šéf české diplomacie Tomáš Petříček.

V tuto chvíli několik velvyslanců zemí #EU 🇪🇺 včetně českého vyjadřují v jejím bytě podporu nositelce Nobelovy ceny za literaturu Světlaně Aleksijevičové, která jako poslední členka Koordinační rady není zadržena či ve vynuceném exilu. pic.twitter.com/zv9EfG0DAC — Tomáš Petříček (@TPetricek) September 9, 2020

Zatýkání či donucení opozičních běloruských politiků k odjezdu do ciziny se děje v rámci systematické kampaně, kterou se prezident Alexandr Lukašenko snaží zbavit vůdců protestů, trvajících již déle než měsíc.

"To, co se děje, je teror proti lidem," řekla Alexijevičová, která si do svého domova pozvala své příznivce. "Musíme se sjednotit a nevzdat se našich záměrů. Hrozí, že ztratíme zemi," dodala.

Související Dnes Lukašenko vyhošťuje opozici ze země, zbývá několik posledních. Jedna z lídryň na hranicích raději roztrhala pas Dnes Maryja Kalesnikavová šla v pondělí dopoledne na poštu v centru Minsku vyzvednout dopis. Nikdy tam ale nedošla, několik mužů ji vtáhlo do dodávky...

Na znamení solidarity s Alexijevičovou podle Reuters přijeli velvyslanci Česka, Litvy, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Švédska. Ve spisovatelčině bytě hodlají sledovat situaci, "protože je obtížnější uchýlit se k brutálním metodám, když jsou kolem diplomaté", řekl Reuters šéf litevské diplomacie Linas Linkevičius. "Jsou na návštěvě u občanky Alexijevičové na její pozvání. Má byt a má u sebe hosty," dodal.

"Se znepokojením sledujeme zatýkání a deportace členů vedení koordinační rady," napsal český ministr zahraničí Petříček na Twitteru. Ke snímku Alexijevičové obklopené diplomaty dodal, že "v tuto chvíli několik velvyslanců zemí EU včetně českého vyjadřují podporu nositelce Nobelovy ceny za literaturu (...)".

Diplomaté ke spisovatelce přijeli po jejím prohlášení, že zůstala jako poslední z vedení rady na svobodě a že jí na dveře buší neznámí lidé. "Když jsme přijeli, byli tu už novináři, hodně lidí a pár mikrobusů," vylíčila zástupkyně litevského velvyslance Asta Andrijauskéneová. Pozvali jsme další velvyslance. Policisté se pokoušeli vejít do vchodu, ale nepustili je. Přímo u dveří bytu na sedmém podlaží nikdo není," dodala podle ruských médií.

List Novyje Izvestija připomněl, že 13. srpna diplomaté z 20 evropských zemí u jedné ze stanic minského metra položili květy na místo, kde přišel o život jeden z demonstrantů, domáhající se čestných voleb.

Lukašenko obviňuje západní země, že se vměšují do běloruských záležitostí podporou opozice. Šestašedesátiletý prezident, který vládne Bělorusku už 26 let, nedává najevo známky ochoty přistoupit na dialog s opozicí, anebo se Západem. Jedná zatím jedině s Moskvou, která je nejbližším spojencem Minsku.