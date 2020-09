Indičtí a čínští ministři zahraničí se ve čtvrtek dohodli na stažení vojsk ze sporné hraniční oblasti mezi oběma zeměmi. Zavázali se rovněž udržovat náležitý odstup a uvolňovat napětí ve sporné hraniční oblasti Ladákh, kde v červnu došlo k nejkrvavějšímu střetu těchto dvou jaderných mocností za několik desetiletí. Informaci přinesla agentura Reuters.

Šéf indické diplomacie Subrahmanjam Džajšankar jednal se svým čínským protějškem Wangem I v Moskvě a oba muži se shodli, že "současná situace v hraničních oblastech není v zájmu ani jedné strany".

Neurčili přitom časový harmonogram stažení desetitisíců vojáků, kteří jsou na obou stranách hranice již od letošního května, domluvili se však, že se budou řídit předchozími dohodami. Ubezpečili se rovněž, že budou v pohraničí dodržovat mír a klid a vyhnou se jakýmkoliv krokům, které by mohly situaci vyhrotit.

Dvě nejlidnatější země na světě vedou spory o 3500 kilometrů dlouhou hranici, jež vede z horského regionu Ladákh na severozápadě Indie až do indického státu Sikkim na severovýchodě země. Mocnosti spolu vedly v roce 1962 válku, která skončila nesnadným příměřím. Od té doby jednotky obou zemí střeží nejasně definovanou hranici a jejich vlády se navzájem obviňují z provokací a čas od času se dostávají do potyček. Mezi rivaly platí dlouholetá dohoda, že na hranicích nebudou používat palné zbraně. Tuto domluvu ale mocnosti porušily při střetu z tohoto týdne, kdy se na hranici střílelo do vzduchu.

Čínský ministr zahraničí Wang v samostatném prohlášení uvedl, že při jednání jasně vymezil pozici Číny ohledně situace na hranicích a že nejdůležitější je okamžitě ukončit provokace, jakými je například střelba a "další nebezpečné činy, které porušují závazky přijaté oběma stranami".

"Čínská strana musí být plně připravena zapojit armádu, pokud selžou diplomatická jednání, a její vojáci v přední linii musí být schopni reagovat na nouzové situace a musí být připraveni kdykoliv bojovat," napsal list Global Times vydávaný čínskou komunistickou stranou.

Vojáci Indie a Číny se letos v květnu a červnu několikrát střetli a bojovali holemi, kameny i pěstmi. Jedna z potyček v polovině června si vyžádala úmrtí 15 indických vojáků, a jednalo se tak o první smrtelný incident na společné hranici od roku 1975. Čína žádné ztráty neohlásila.