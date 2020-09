Před čtyřmi roky do čela Spojených států nastoupil Donald Trump. Po jeho zvolení vyvstalo podezření, že průběh voleb ovlivňovalo Rusko. To se mělo skrze hackerské útoky snažit zdiskreditovat demokratickou kandidátku Hillary Clinton a zvýhodnit Trumpa. V roce 2018 společnost Facebook tvrdila, že má "zcela jasné" důkazy, že se Rusko opravdu vměšovalo do voleb, o rok později informoval deník The New York Times, že Rusko během voleb zaútočilo na volební systémy všech 50 amerických států. Stejná jednotka, která na americké volby zaútočila před čtyřmi lety, plánuje útoky i v nadcházejících volbách, uvádí s odkazem na společnost Microsoft deník The New York Times.