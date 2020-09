Britská firma AstraZeneca obnovuje klinické testy své vakcíny proti koronaviru, kterou vyvíjí společně s vědci z Oxfordské univerzity. Informuje o tom agentura Reuters. Společnost získala potvrzení od lékové agentury MHRA, že je pokračování v testech bezpečné.

AstraZeneca ve středu oznámila, že testy pozastavila, protože u jednoho z jejich účastníků se projevily blíže nespecifikované nevysvětlitelné zdravotní problémy.

Mluvčí společnosti Michele Meixellová upřesnila, že firma rozhodnutí učinila dobrovolně, podle standardního postupu. Klinická studie koronavirové vakcíny vyvíjené AstraZenecou a Oxfordskou univerzitou je realizována na několika místech, kromě Británie také v USA, Brazílii a JAR, kde se podle televize BBC testování účastní dohromady na 30 tisíc lidí. Zdravotní komplikace se objevily u účastníka ve Spojeném království. O jaké problémy jde, ani kdy se projevily, není jasné. Podle webu Stat News je však pravděpodobné, že se účastník studie, u kterého je podezření na "vážnou nežádoucí reakci", zotaví.

Hlavní vědecká pracovnice Světové zdravotnické organizace (WHO) Soumya Swaminathanová se v reakci na zprávu nechala slyšet, že bezpečnost vakcíny je stále na prvním místě a není možné dělat ústupky jen kvůli touze vyvinout vakcínu na covid-19 co nejdříve. "Postup musí stále dodržovat pravidla hry. U léků a vakcín, které jsou podávány lidem, musíte otestovat bezpečnost," uvedla Swaminathanová podle agentury Reuters.

WHO už dříve označila vakcínu vyvíjenou AstraZenecou a Oxfordskou univerzitou za jednu z nejnadějnějších a nejpokročilejších co do výzkumu očkování proti covidu-19. Televize BBC připomíná naděje vkládané do možnosti, že by právě tato vakcína mohla být jednou z prvních dostupných na trhu.

"Mohli bychom stále ještě mít vakcínu do konce roku nebo začátku roku příštího," uvedl ve čtvrtek generální ředitel firmy AstraZeneca Pascal Soriot.

Soriot zdůraznil, že přerušení klinických testů není při vývoji vakcín nijak výjimečné, teď se mu ale dostalo mimořádné pozornosti kvůli zájmu, jenž má svět na vývoji vakcíny proti covidu-19. Agentura AFP připomněla, že Světová zdravotnická organizace (WHO) označila vakcínu vyvíjenou firmou AstraZeneca za nejnadějnější.

Také zástupci WHO na čtvrteční tiskové konferenci řekli, že pozastavení klinických zkoušek této vakcíny není žádným fatálním problémem, ale spíše očekávatelným zádrhelem na dlouhé cestě vývoje nové očkovací látky. "Je to pro nás upozornění, že v klinickém vývoji jsou lepší a horší chvilky a na to musíme být připravení... Nesmíme se nechat odradit, protože tohle se stává," uvedla v Ženevě hlavní vědecká pracovnice WHO Soumya Swaminathanová.

WHO v současnosti eviduje asi 35 "kandidátů na vakcínu" proti covidu-19. Devět z nich je v poslední fázi testování nebo se na ni připravují. Generální tajemník OSN António Guterres ve čtvrtek vyzval mezinárodní společenství, aby na program na podporu vývoje vakcín, léčby a diagnostiky covidu-19 vydalo dalších 35 miliard dolarů (781 miliard korun), z toho 15 miliard v následujících třech měsících. Dosud se na program vybraly jen tři miliardy dolarů (67 miliard korun).

Akcie společnosti AstraZeneca po zveřejnění zprávy o pozastavení testů vakcíny klesly o více než osm procent, zatímco její konkurenti ve vývoji vakcíny zaznamenali růst. Americká Moderna připsala čtyři procenta, Pfizer méně než procento.

Devět amerických a evropských vývojářů vakcín se v úterý zavázalo, že budou dodržovat vědecké bezpečnostní standardy u svých experimentálních vakcín. Prohlášení bylo vydáno vzhledem k rostoucím obavám z toho, že bezpečnostní standardy nebudou při studiích vakcín plně dodržovány v důsledku politického tlaku na rychlé dodání vakcíny na trh.