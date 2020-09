Evropská komise navrhla přísnější cíle na snížení emisí skleníkových plynů nikoliv kvůli posedlosti zelenou agendou, ale na základě podrobné analýzy toho, jaké to bude mít dopady. Zdůrazňuje to česká místopředsedkyně komise Věra Jourová. "Musíme něco udělat, dokud můžeme," řekla v rozhovoru s HN. Pokud by státy unie polevily v boji se změnami klimatu, podle Jourové by na to těžce doplatily nejen z hlediska škod na životním prostředí, ale i ekonomicky. Proto ve středu Evropská komise navrhla, aby státy EU snížily k roku 2030 své emise nikoliv o 40 procent, jak zněl původní cíl, ale o minimálně 55 procent. Český premiér Andrej Babiš i jeho ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček to odmítají – podle nich to nelze splnit. "Podle mého názoru to racionálními propočty, pokud vyloučíme ideologii, zvládnutelné není," řekl HN Havlíček.