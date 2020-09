Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj byl otráven jedem v lahvi s vodou ze svého hotelovém pokoji v sibiřském městě Tomsk, nikoliv na místním letišti, jak se dříve myslelo, usoudil Navalného tým. Ve čtvrtek zveřejnil své podezření na sociálních sítích společně s videozáběry z Navalného hotelového pokoje.

Kritik Kremlu minulý měsíc náhle onemocněl při vnitrostátním letu z Tomsku do Moskvy. Letoun musel nouzově přistát v Omsku, tam byl Navalnyj hospitalizován a posléze přepraven zvláštním letem do Berlína, kde se zotavuje v nemocnici Charité. Podle Německa byl hlavní oponent ruského prezidenta Vladimira Putina otráven nervově paralytickou látkou novičok čili zakázanou chemickou zbraní. Kromě německých expertů tyto závěry nezávisle na sobě na základě zkoumání vzorků potvrdily i laboratoře ve Švédsku a ve Francii.

Rusko tvrdí, že nevidělo žádné důkazy, že by byl Navalnyj otráven.

"Záběry z hotelových kamer zabavilo ministerstvo vnitra. Ale vyšetřování i tak nezačalo," napsala Navalného mluvčí Kira Jarmyšová na Twitteru.

Navalného stav se postupně zlepšuje. Berlínská klinika Charité, kde se Navalnyj zotavuje, v pondělí uvedla, že už mu nemusí být poskytováno umělé dýchání a občas může krátce vstát z nemocničního lůžka.

V úterý pak Navalnyj na sociální síti zveřejnil svůj první snímek s rodinou. "Stýská se mi. Ještě skoro nic nedokážu, ale včera jsem dokázal celý den sám dýchat. Úplně sám. Úplně bez cizí pomoci," napsal Navalnyj.

Jeho mluvčí Jarmyšová následně na Twitteru napsala: "Píšou mi novináři a vyptávají se, zda je pravda, že se Alexej Navalnyj chystá vrátit do Ruska. Chápu, proč se tak ptají, ale i tak považuji za divné, že by někdo mohl uvažovat jinak. Ještě jednou všem potvrzuji: žádné jiné plány se nikdy neposuzovaly."

Západ od Ruska požaduje objasnění a zevrubné vyšetřování. Moskva tvrdí, že není co vyšetřovat, protože ruští lékaři v Navalného těle žádné toxické látky nenašli a pro spuštění vyšetřování chybějí důkazy. V úterý mluvčí Kremlu prohlásil, že Moskva nechápe, proč také nedostala vzorky, které německá strana poskytla laboratořím ve Francii a Švédsku. "Rusko absolutně bylo a zůstává otevřeno spolupráci a součinnosti při objasnění toho, co se stalo," ujistil mluvčí Dmitrij Peskov, tradičně bez toho, že by zmínil jméno odpůrce prezidenta Vladimira Putina.