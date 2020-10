Slovensko o víkendu zpřísňuje protipandemická opatření kvůli nárůstu počtu nakažených nemocí covid-19. V neděli má nová opatření oznámit slovenský krizový štáb. V sobotu v zemi přibylo 1054 nakažených, což je podobně jako v Česku rekordní číslo několikátý den za sebou. Podobně jako v Česku se vede veřejná diskuse o tom, jaká opatření se mají dělat, aby to zároveň těžce nepoškodilo ekonomiku. "Zavírání země nechystáme," řekl v sobotu v rozhovoru pro HN slovenský vicepremiér a ministr hospodářství Richard Sulík, předseda liberální koaliční strany Svoboda a solidarita. Na hranicích by ale podle něj měl být přísnější režim než nyní a Slovensko by mělo umožnit vstup jen lidem s negativním testem na covid s výjimkou pendlerů nebo řidičů nákladní dopravy.

V rozhovoru na konferenci Tatra Summit zdůraznil, že slovenská vláda je připravena případně prodloužit opatření na podporu firem, které se kvůli pandemii ocitly v problémech. Nebojí se vysokého nárůstu nezaměstnanosti, ale zároveň kritizoval evropský balíček obnovy, z nějž by Slovensko mohlo mít necelých šest miliard eur na pomoc ekonomice. "Je to korupce obrovských rozměrů, ale byli bychom hloupí, kdybychom je nebrali," řekl Sulík. "Pomoc z EU je sladký jed, který může ohrozit potřebné reformy," dodává.

Na reformy je podle něj nejvhodnější čas právě v době ekonomické krize, která nejspíš kvůli pandemii přijde. I proto slovenská vládní koalice vedená premiérem Igorem Matovičem nyní vede debatu o tom, jaké reformy mají přednost. Základem je plán předložený tento týden ministrem financí Eduardem Hegerem, k němuž ale i ostatní strany chtějí něco přidat.

Samotná konference Tatra Summit, pořádaná think-tankem Globsec a týkající se hlavně ekonomiky, Evropské unie a byznysu, letos utrpěla tím, že kvůli nárůstu čísel nemocných na ni nakonec o víkendu nepřijela řada vysoce postavených zahraničních hostů.