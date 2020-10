Více než hodinu trvalo vystoupení amerického prezidenta Donalda Trumpa k davu svých příznivců na prvním předvolebním mítinku od chvíle, co se u něj prokázala nákaza koronavirem. "Cítím se tak silný," pronesl do davu ve městě Sanford na Floridě. "Půjdu do obecenstva. Půjdu tam, každému v publiku dám pusu. Dám pusu chlapům a krásným ženám. Dám vám velkou pusu," pronesl prezident k davu nadšených příznivců.