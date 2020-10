Jedna z největších startupových akcí v Evropě Startup World Cup & Summit už zná svého vítěze. Start-upovým mistrem Evropy se stala lucemburská společnost HighSide, která tak získala možnost vyjednávat o investici v hodnotě půl milionu dolarů. Těsně pod vrcholem skončil i český start-up 24 Vision System, který se umístil na třetím místě. Organizátoři akce se shodli na tom, že celková úroveň zúčastněných firem šla nahoru a první evropské finále, které se konalo v Praze před dvěma lety, se s tím letošním vůbec nedá srovnávat.

"Zajímavým trendem je, že hodně start-upů vzniká v oblasti zdravotnických technologií, které můžou lidem prodloužit život a mají skutečný dopad," sdělil Václav Pavlečka z investičního fondu Air Ventures, který byl jedním z hlavních organizátorů summitu. Ze zdravotní oblasti se nejvíce prosadila britská firma iLoF, která skončila druhá. Start-up se pomocí umělé inteligence a fotoniky snaží vytvořit cloudovou knihovnu biomarkerů (indikátory biologických a patologických procesů a stavů) a biologických profilů nemocí.

Nejvýše ale doletěl lucemburský start-up přinášející vysoce bezpečný komunikační software. V porovnání s populárními komunikačními kanály přichází HighSide s mnohem více bezpečnostními funkcemi jako je šifrování end-to-end (přenos dat je tak zajištěn proti odposlechu správcem komunikačního kanálu i správcem serveru), kontroly přístupu založené na geolokaci a ochranou před phishingovými a spoofingovými útoky, které mají přimět uživatele kliknout na zdánlivě bezpečné odkazy.

"Tato výhra je pro nás taková ranvej. Svět a trh se mění každým dnem, zvláště s pandemií covid-19. Jsem překvapený, že jsme v této konkurenci uspěli a soutěž vyhráli. Ale je to možná i dáno podmínkami, kdy bezpečnost dat a komunikace s celým světem se stává celkově důležitým tématem," řekl Evan Blair z HighSide, která působí mimo domovskou Evropu i v Jižní a Severní Americe.

Jedenáct účastníků samotného startupového mistrovství Evropy bylo již dopředu známých. Den před samotným finále ji měl doplnit jeden účastník regionálního finále zemí Visegrádské čtyřky. Úterní kolo vyhrál slovenský start-up Glycanostics zaměřený na léčbu rakoviny, zvláště pak na neinvazivní diagnostiku v ranném stádiu.

"Na vítězství ve středoevropském kole jsme se poměrně shodli. Líbila se nám prezentace firmy, nápad mají inovativní. A pokud se to dodělá, tak to bude mít velký přínos pro společnost," okomentoval rozhodnutí poroty její člen a finanční ředitel pořadatelského investičního fondu UP 21 Martin Vápeník. Slovenská firma si pak na celoevropském finále odnesla speciální cenu poroty.

Z regionálního kola nakonec oproti původnímu plánu postoupila ještě jedna firma. Jelikož se z evropského finále odhlásil jeden z účastníků, jeho místo si díky udělení divoké karty zajistil český start-up 24 Vision System, který v celoevropském finále skončil nakonec třetí.

Firma se zabývá detekováním chyb v materiálech na výrobní lince a komplexní kontrolou kvality, hlavně v automobilovém průmyslu. Svou cestu si musela proklestit přes 450 start-upů, které se do regionálního kola přihlásily. Hlasování probíhalo podle systému Karla Janečka, kdy každý porotce udílel jak pozitivní, tak i negativní hlasy. A jelikož český start-up žádné negativní nenasbíral, doplnil tak dvanáctku finalistů právě on.

"Česko je autoland a technologie, které zlepšují výrobu automobilů a snižují chybovost zde určitě najdou uplatnění. Výhodou celého projektu je, že si může chytnou trakci lokálně, což bývá u start-upů problém. Nicméně zatím mají omezenou působnost, proto neskončili výše než třetí, ale pokud se jim to podaří vyškálovat mimo automobilový průmysl, tak to může být hodně zajímavé," shrnul Pavlečka z AirVentures s tím, že první dva start-upy mají za sebou větší obchodní praxi.

Všechny start-upy měly ve středu odpoledne možnost se porotě osobně představit. Každý účastník summitu dostal tři minuty na to, aby mohl před konečným hlasováním o vítězi zapůsobit na porotu. Ta po skončení každé prezentace měla další dvě minuty na doplňující dotazy. Jelikož summit probíhal online, firmy prováděly svoji prezentaci přes webkameru na dálku.

Celá událost se měla původně pořádat v pražské Pragovce, nakonec ale kvůli pandemii covid-19 proběhla online. "Během dvou až tří týdnů jsme změnili úplně všechno a soutěž převedli do formátu pořadu, jehož části chceme vysílat během roku. Byl to pro nás takový pilot a covid-19 nás donutil inovovat. Chceme vzdělávat ekosystém a jelikož jsme ve startupovém světě, tak jsme museli jít příkladem," dodal Pavlečka. Nasbírané materiály z vystoupení pak chtějí organizátoři v průběhu roku vydávat ve formátu podcastů a webcastů, ve kterých odprezentuje vystoupení mnoha lektorů i řady známých osobností, kteří na summitu promluvili.

Mezi ně patřil startupový investor Marvin Liao, Tom Cwik z NASA nebo Tosca Musk. Právě sestra Elona Muska a zakladatelka streamovací platformy Passionflix na konci svého projevu vyslovila poselství nejen pro účastníky soutěže, ale i další podnikatele a speakery: "Plně věřte tomu, co děláte. Zaměřte se na lidi, pro které to děláte a proč to pro ně děláte. Pro mě bylo důležité vědomí, že chci zplnomocnit ženy ve vztazích. A věřím, že se mi to povedlo a budu v tom i nadále pokračovat."