Nejhorší byla ta chvíle, kdy jsem pochopil, že jsem byl otráven a že právě umírám. Do té doby jsem prožíval něco pro mě naprosto nesrozumitelného," popisuje poslední chvíle před tím, než upadl do bezvědomí, nejviditelnější postava ruské opozice Alexej Navalnyj. "Dokážeme pochopit, když máme infarkt nebo mrtvici, ale nedokážeme pochopit, co se děje, když jsme otrávení nervově paralytickou látkou - evoluce nás na to nepřipravila," pokračuje Navalnyj, když v rozhovoru pro časopis New Yorker popisuje, co cítil 20. srpna v letadle, když se vracel z Tomsku do Moskvy. "Řekněme, že se dotknu své ruky prstem. Normálně to můj mozek zaznamená a pak to vypustí. Ale novičok způsobuje, že se informace už nevypustí. Takže se dotýkáte své ruky milionkrát za sekundu a všechny buňky ve vašem těle jsou jako zběsilé a pak mozek pochopí, že toto je konec."