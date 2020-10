Už téměř miliardu eur slíbily členské státy Iniciativy Trojmoří do společně vytvářeného fondu, který by měl investovat do silnic, železnic, plynovodů či digitálního propojení dvanácti zemí od Estonska po Bulharsko. Číslo uvedl Urmas Reinsalu, ministr zahraničí Estonska na summitu Trojmoří, který napůl on-line, napůl v reálném světě v pondělí organizovala právě estonská vláda v hlavním městě Tallinnu.