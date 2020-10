První z pěti výrobních linek na roušky a respirátory, které Česku daroval Tchaj-wan, by do tuzemska měla doputovat koncem listopadu. Zbylé čtyři pak během prosince. Předseda senátu Miloš Vystrčil (ODS) HN řekl, že ani jedna z pěti výrobních linek ještě není zcela zkonstruovaná. První by však Tchajwanci měli dokončit přibližně za čtrnáct dní a zbylé čtyři, které jsou nyní hotové zhruba ze sedmdesáti procent, asi za měsíc.