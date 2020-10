Od našeho zvláštního zpravodaje v USA - Amerika si pamatuje televizní debaty, které výrazně promluvily do souboje o Bílý dům. Noční duel mezi Donaldem Trumpem a Joem Bidenem takovým střetem nebyl. Američané jsou v drtivé většině o své volbě už rozhodnuti. Ale za to, že to tentokrát nebyla politická ostuda, si nakonec oddechly oba tábory.

Kim je z Marylandu, z demokratického státu, ovšem z jeho západní, republikánské části. A to není jediný rozpor. Jako vysokoškolsky vzdělaná žena, matka dvou dospělých dcer, by měla být jasně voličkou demokrata Joea Bidena.

Ale omyl. Pro demokraty naposledy hlasovala těsně po vysoké škole v 90. letech. Měla to z rodiny, otec byl činovníkem odborové organizace. "A tenkrát byli všichni odboráři demokraté," vysvětluje Kim. Od té doby si už ovšem dlouho stojí za svým vlastním politickým názorem.

Tedy za republikány. Volila Donalda Trumpa před čtyřmi lety a bude ho volit znova. Vyhovuje jí jeho ekonomická politika, co ovšem naopak příliš nemusí, je Trumpův styl. A proto se před druhou debatou prý bezmála obávala zapnout televizi.

"To byl naprostý debakl, ostuda, cirkus," vrtí Kim ještě stále nevěřícně hlavou, když si vzpomene, co Trump s Bidenem předvedli před třemi týdny v první debatě. A připouští, že za výsledný otřesný dojem, za který se novinářovi z Prahy během rozhovoru takřka omlouvá, mohl více Trump.

Před třemi týdny prý Kim ani nedokázala před televizí, ze které se řinula nekontrolovatelná slovní přestřelka, setrvale vydržet. "Musela jsem od toho odcházet," říkala Kim před čtvrtečním nočním duelem, který se minulou noc odehrál v Nashvillu v Tennessee, pouhých jedenáct dní před volbami.

"Může se něco změnit, může debata něco změnit?" uvažovala Kim. Sama za sebe už byla rozhodnutá a podle ní to platí o většině voličů. Americká společnost je podle Kim tak rozetnuta vedví, že žádný středový překryv "už asi ani neexistuje".

Mimořádné podmínky, kdy se prezidentské volby konají během pandemie koronaviru, k tomu navíc přidaly ještě nový fenomén. Sama Kim sice půjde hlasovat až ve volební den, v úterý 3. listopadu, ale více než 47 milionů jejích spoluobčanů, amerických voličů, už svoji volbu v rámci možnosti předčasného hlasování letos učinilo.

Je to rekordní číslo - více než třetina všech hlasů, které byly celkově odevzdány ve volbách 2016. A není vyloučeno, že v letošních volbách bude vůbec poprvé více Američanů hlasovat v předstihu, než kolik jich v den D přijde přímo do volebních místností.

Třiatřicetiletý Patrick je z toho opačného břehu než Kim, je skalním demokratem. Ovšem také on byl před čtvrteční debatou nejvíce zvědavý na to, zda se Bidenovi s Trumpem podaří reparát.

"Ta první debata byla tak hrozná, že jsem se většinu času už jen smál," líčí Patrick jednu z možných reakcí na nepovedený televizní spektákl. A také on použije slovo "cirkus", když se snaží najít ještě další přiléhavé výrazy.

"Ale s novými pravidlem, kdy budou mít střídavě vypnutý mikrofon, aby na sebe nemohli štěkat, by to snad mohlo být lepší," doufal Patrick před začátkem druhého televizního střetu Trump versus Biden.

Patrickova naděje se naplnila a patrně ani Kim už tentokráte nemusela vstávat od televize. Od první debaty, jejímž tématem byla pandemie koronaviru, bylo jasné, jak bude vypadat debata druhá. Bude to opět tvrdý souboj, plný osobních, občas i podpásových útoků. Ale na rozdíl od předchozího duelu budou mít kandidáti skutečně prostor k souvislému vyjádření, které nebude ten druhý rozbíjet po každém slovu.

Podle Trumpa jsou Spojené státy v pandemii koronaviru i díky opatřením jeho administrativy "z nejhoršího venku". "Učíme se s tím žít. Nemáme jinou možnost. Nemůžeme se zavřít ve sklepě, jak to dělá Joe," strefuje se prezident do Bidenova způsobu vedení kampaně, v které se demokratický kandidát spoléhá na virtuální akce.

Biden má ovšem po ruce obranu, obdobně sarkastickou. "On říká, že se s tím učíme žít? Lidé se učí s tím umírat!" kontruje.

Moderátorka večera, novinářka televize NBC Kristen Welkerová, má debatu mnohem pevněji v rukách, než se to před třemi týdny jen stěží dařilo jejímu kolegovi z Fox News Chrisu Wallaceovi. Silnější pozici měla díky možnosti vypnout mikrofon, ale také díky tomu, že oba kandidáti se ve svém projevu ve srovnání s první debatou drželi zpátky.

Sál restaurace Busboys and Poets ve Washingtonu, kde Patrick dělá produkčního kulturního programu, byl na veřejné sledování debaty připraven až pro sedmdesát lidí. A na Patrickovi tak bylo na začátku debaty znát trochu zklamání, že se před velké promítací plátno, kde běžel přenos CNN, nakonec sešlo jen nějakých patnáct návštěvníků.

Podle Patricka je to ovšem kromě jiného právě tím, že "tady mají všichni jasno a nepotřebují se dívat na žádnou další debatu". Čímž myslí fakt, že Busboys and Poets jsou i v rámci obecně demokraticky naladěného Washingtonu místem, kde najdete to nejprogresivnější demokratické voličstvo.

K němuž patří sám Patrick, jehož favoritem byl v demokratických primárkách levicový senátor Bernie Sanders. A patří k němu i jeden z návštěvníků debaty, mladý učitel José, který svými živými reakcemi na výroky Donalda Trumpa baví celou místnost.

Když Trump například během debaty prohlásí, že je tím "nejméně rasistickým člověkem v sále", ohlásí se José: "Ty komiku, nevidíš, že moderátorka je černoška! Fakt myslíš, že ty máš černochy radši?"

Do konce debaty z výchozí hrstky nakonec vydrží jen polovina přítomných. A dost možná ani Kim, která se dívala s manželem doma v západním Marylandu, neuhlídala pozornost až do konce. Ale tentokrát ne proto, že by se za oba politiky styděla, ale paradoxně proto, že vlastně nebylo oč hrát.

"Bylo to kompaktnější, to je pozitivní," říká demokrat José, když hodnotí debatu. Ale také on potvrzuje, o čem byla už předem přesvědčena republikánka Kim: drtivá většina obou táborů má svoji volbu jasně danou a televizní duel ji nemohl změnit.

V průzkumech vedl Biden na začátku večera podle průměru respektovaného webu RealClearPolitics o devět procentních bodů. A je takřka jisté, že devadesát minut nočního diskusního duelu na tom nic nezměnilo.

Jedenáct dní před volbami má Joe Biden navrch, ale pokud je mezi demokraty a republikány jeden překryv, tak v přesvědčení, že nic není dobojováno. "Samozřejmě že ještě může vyhrát," odpoví Kim a Patrick zcela nezávisle na sobě prakticky stejnými slovy na dotaz, zda Donald Trump ještě může zvrátit závod ve svůj prospěch.

Zásadní rozdíl je ovšem v tom, že republikánka Kim o tom mluví jako o svém "velkém přání". Zatímco demokrat Patrick by to považoval za "katastrofu".