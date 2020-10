Mladá polská právnička Anna Wójciková je zaskočena jako celé Polsko. Když minulý čtvrtek polský Ústavní soud svým rozhodnutím v podstatě zakázal umělé přerušení těhotenství kvůli poškození plodu, vypukly v ulicích Varšavy a postupně dalších polských městech nebývale silné protesty. Znamenalo by to totiž, že ženy musí donosit a porodit i jasně postižené dítě, a to i takové, které má šanci přežít jen několik hodin.

Už ve čtvrtek večer musela policie chránit dům šéfa polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczyńského. O víkendu a v pondělí protesty blokovaly dopravu ve více než devadesáti polských městech. A ve středu se má v Polsku odehrát stávka žen, největší protest od roku 2016, když se PiS poprvé pokusila omezit interrupce.