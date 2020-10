Daniel Pekárek byl jedním z pěti Čechů, kteří se začátkem roku složitě dostávali zpět do vlasti z čínského Wu-chanu. Místa, odkud se do celého světa rozšířila pandemie nového koronaviru. Česká vláda i pro něj do uzavřeného města v únoru vyslala vládní speciál. Od té doby jednadvacetiletý student žije se svými rodiči v Háji ve Slezsku a studuje dálkově. Z vesnice o třech tisících obyvatelích se chce do jedenáctimilionové metropole co nejdříve vrátit. Čínské úřady mu v tom ale brání.