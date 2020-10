Německo od pondělí 2. listopadu do konce měsíce zavádí rozsáhlou karanténní uzávěru, aby zastavilo prudký nárůst nových případů koronavirové infekce. Oznámila to ve středu po jednání s premiéry spolkových zemí kancléřka Angela Merkelová, která upozornila na znepokojivé tempo šíření nákazy.

Kancléřka se při videokonferenci s premiéry dohodla, že se do konce listopadu uzavřou hospody, bary, restaurace, divadla či kina, otevřené naopak zůstanou školky, školy či obchody. Omezeno bude i shromažďování na veřejnosti, sejít se bude moci maximálně deset lidí z nejvýše dvou domácností.

"Dohodli jsme se na velmi tvrdých opatření," řekla Merkelová. S tím na tiskové konferenci souhlasili i berlínský primátor Michael Müller a bavorský premiér Markus Söder, který středu označil za den těžkých rozhodnutí.

Podle kancléřky je nezbytné ke karanténě, kterou označila jako "částečnou uzávěru", přistoupit, neboť šíření koronaviru se dramaticky zrychluje. Merkelová prohlásila, že epidemie se šíří exponenciálně a že zatímco za úterý oznámil Institut Roberta Kocha takřka 15 tisíc nakažených, před týdnem to byla polovina.

Merkelová vyzvala občany, aby zvážili nutnost cest a návštěv příbuzných. Upozornila, že během uzávěry nebude možné turistické ubytování v hotelech a že umožněny budou jen nezbytné služební cesty.

Müller řekl, že pokud veřejnost nadcházející čtyři týdny bude opatření solidárně a zodpovědně dodržovat, pak existují dobré vyhlídky na zvládnutí krize a na zlepšení nepříznivého vývoje. K solidárnímu chování vyzval také Söder.

Německé akcie padají

Německé akcie klesly nejvíce od června poté, co německá vláda oznámila, že od pondělí zavádí čtyřtýdenní plošnou karanténu. Výrazně oslabily i další hlavní evropské akciové indexy. Panevropský ukazatel STOXX 600 se snížil o 2,95 procenta na 342,17 bodu, což znamená nejhlubší propad za pět týdnů.

Hlavní index frankfurtské burzy DAX odepsal 4,17 procenta na 11.560,51 bodu. Vedle rozsáhlé karanténní uzávěry Německo připravuje balík deseti miliard eur (přes 274 miliard Kč) určený firmám, na které opatření dopadnou.

Klíčový ukazatel pařížské burzy CAC 40 dnes obchodování uzavřel propadem o 3,37 procenta na 4571,12 bodu. K Francouzům večer promluví prostřednictvím televize prezident Emmanuel Macron. Očekává se, že oznámí další opatření proti šíření koronaviru.

Ve Francii nebude možné cestovat mezi regiony

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu kvůli prudkému šíření koronaviru v zemi vyhlásil celoplošná karanténní opatření pro Francii. Od pátku budou zavřené restaurace a bary i obchody, které nejsou životně důležité. Možný nebude ani volný pohyb mezi jednotlivými regiony. Opatření zůstanou v platnosti do 1. prosince. Na rozdíl od jarního takzvaného lockdownu, který trval osm týdnů, ale zůstane otevřená většina škol.

"Stejně jako všichni naši sousedé jsme zavaleni náhlým zrychlením epidemie, virem, který zdá se získává na síle s blížící se zimou. Všichni v Evropě jsme překvapeni postupem viru," prohlásil Macron.

V televizním projevu řekl, že druhá vlna pandemie bude pravděpodobně horší než ta první. "Všichni jsme unášeni druhou vlnou, která, jak víme, bude nepochybně tvrdší a smrtelnější než ta první," řekl francouzský prezident. Pokud by nyní nebyla opatření přitvrzena, do poloviny listopadu by podle něj bylo na jednotkách intenzivní péče ve Francii více než 9000 pacientů a kapacity by byly naplněny.

Všechny francouzské regiony už jsou oblastmi s vysokým rizikem nákazy, zdůraznil Macron. Podle něj by bylo nepřijatelné třídění pacientů v nemocnicích, zároveň je ale třeba ochránit ekonomiku a hospodářství se nesmí zastavit. Prezident také odmítl strategii získání kolektivní imunity. Ta by si podle něj vyžádala na 400 tisíc mrtvých navíc. Připustil, že koronavirus se šíří rychleji, než se předpokládalo.

Šéf Elysejského paláce upřesnil, že univerzity budou muset přejít na dálkovou výuku a že i práce z domova by měla být obecným pravidlem. Povolené podle něj budou například návštěvy v pečovatelských domech. Zároveň vyzval občany, aby zůstávali co nejvíce doma.

Každý, kdo bude mimo svůj domov, by měl u sebe mít dokument, který ho k tomu opravňuje. Macron upřesnil, že to bude podobné jako na jaře, kdy lidé mohli vycházet kvůli cestě k lékaři, do zaměstnání, do školy nebo na nezbytné nákupy, případně se na hodinu odebrat na čerstvý vzduch.

Macron řekl, že za dva týdny se uvidí, zda se situace zlepšila, což by umožnilo otevření některých obchodů, které nejsou považovány za nezbytné. Denní nárůsty infikovaných však musí klesnout na přibližně 5000 z nynějších téměř 40 tisíc.

Francie, která má na 67 milionů obyvatel, dnes ohlásila 36.437 nově nakažených za posledních 24 hodin, zatímco v úterý to bylo 33 417. Za celou dobu pandemie bylo v zemi evidováno 1 235 132 nakažených.

Nových úmrtí pacientů s covidem-19 dnes Francie registruje 244, ovšem v úterý jich bylo dokonce 523 - nejvíce od dubna. Dohromady tak už v zemi zemřelo podle agentury Reuters 35 785 nakažených, což patří mezi nejhorší bilance na světě.

Jenom za poslední den francouzské nemocnice přijaly 2821 covidových pacientů, tedy více než v úterý, kdy jich bylo 1194. Dnes počet pacientů na resuscitačních odděleních překročil hranici 3000, což je podle deníku Le Figaro nejvíce od počátku května.