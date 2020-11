Florida je v každých prezidentských volbách v USA klíčová, protože na rozdíl od dalších velkých států, jako je Kalifornie nebo New York, u ní není předem jasné, který kandidát v ní vyhraje. Letos stejně jako v roce 2016 ji pro sebe získá Donald Trump. Což je pro stávajícího prezidenta klíčová zpráva - bez Floridy v podstatě neexistovala možnost, aby svůj mandát obhájil. Joe Biden pro sebe naopak získá Arizonu, kde minule vyhrál Trump. V dalších takzvaných swing states je situace méně jasná.

Potvrzuje se tak, že výsledek těchto voleb bude těsný a že jméno nového prezidenta USA se zřejmě dozvíme o dost později než v minulosti, nejspíš až ve druhé polovině týdne.

Rozhodující budou výsledky ze severních států Pensylvánie, Michigan a Wisconsin, které ale už předem oznámily, že jim sčítání bude trvat dlouho.

Jde o to, že volby provází vysoká volební účast, na řadě míst se tvořily mnohasetmetrové fronty. Zároveň ale také značná část voličů - zhruba 100 milionů - hlasovala v amerických prezidentských volbách v předstihu. Jde o zásadní číslo: je to 40 procent ze všech Američanů a Američanek, kteří jsou oprávnění letos volit. Pro srovnání - v roce 2016 hlasovalo před volebním dnem "jen" necelých 50 milionů lidí. Právě dopočítání hlasů, které přišly poštou, v některých státech výrazně zpomalí oznámení výsledků.

Letošní volby jsou co do zájmu lidí rekordní. Profesor Floridské univerzity Michael McDonald, který se věnuje sběru volebních dat, odhaduje, že celková účast by mohla dosáhnout až na 67 procent, takže by svůj hlas odevzdalo zhruba 160 milionů lidí. Jak připomněly New York Times, naposledy přišlo k volbám víc než 65 procent voličů v roce 1908, když vyhrál republikán William Howard Taft.

Vysoká volební účast odráží vypjatou atmosféru v americké společnosti. Tou momentálně cloumá několik hlubokých problémů: předně to je koronavirová pandemie, kvůli které už zemřelo bezmála čtvrt milionu Američanů a zaoceánská ekonomika se propadla. Prezident Donald Trump si ani mezi svými příznivci nevysloužil nejlepší známky za to, jak na covid-19 reagoval a jak ho hlavně zpočátku zlehčoval.

Zároveň je ale dnešní Amerika rozpolcená v pohledu na otázky spojené s rasismem a s rovnými právy některých menšin, v otázce přístupu ke klimatickým změnám, v pohledu na imigraci.

Zatímco obyvatelé velkých metropolí na východním i západním pobřeží vyznávají liberálnější, kosmopolitnější pohled a preferují demokratickou politiku, jih a vnitrozemí USA favorizují Trumpa a konzervativce.

Poslední předvolební průzkumy dávaly větší šance na vítězství Joeu Bidenovi. Nebude se ale opakovat průběh z roku 2016, kdy Hillary Clintonová také byla favoritkou, získala dokonce více hlasů, ale nebylo jí to nic platné? A podaří se demokratům zvítězit v senátních volbách?

To vše se dozvíte z naší průběžně aktualizované on-line reportáže.