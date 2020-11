Sto milionů lidí je populace celé střední Evropy. Ale také množství voličů, kteří hlasovali v amerických prezidentských volbách v předstihu. Jde o zásadní číslo: je to 40 procent ze všech Američanů a Američanek, kteří jsou oprávnění letos volit. Pro srovnání - v roce 2016 hlasovalo před volebním dnem "jen" necelých 50 milionů lidí.

Pro konečný výsledek voleb to může mít klíčový význam, protože se jednak kvůli rozlepování poštovních obálek a jejich ověřování může zpozdit sčítání hlasů, jednak to signalizuje výhodu demokratického kandidáta Joe Bidena. Právě demokraté se podle analýz amerických médií korespondenční volby účastnili mnohem aktivněji.

Letošní volby jsou co do zájmu lidí rekordní. Profesor Floridské univerzity Michael McDonald, který se věnuje sběru volebních dat, odhaduje, že celková účast by mohla dosáhnout až na 67 procent, takže by svůj hlas odevzdalo zhruba 160 milionů lidí. Jak připomněly New York Times, naposledy přišlo k volbám víc než 65 procent voličů v roce 1908, když vyhrál republikán William Howard Taft.

Vysoká volební účast odráží vypjatou atmosféru v americké společnosti. Tou momentálně cloumá několik hlubokých problémů: předně to je koronavirová pandemie, kvůli které už zemřelo bezmála čtvrt milionů Američanů a zaoceánská ekonomika se propadla. Prezident Donald Trump si ani mezi svými příznivci nevysloužil nejlepší známky za to, jak na covid-19 reagoval a jak ho hlavně z počátku zlehčoval.

Zároveň je ale dnešní Amerika rozpolcená v pohledu na otázky spojené s rasismem a s rovnými právy některých menšin, v otázce přístupu ke klimatickým změnám, v pohledu na imigraci. Zatímco obyvatelé velkých metropolí na východním i západním pobřeží vyznávají liberálnější, kosmopolitnější pohled a preferují demokratickou politiku, jih a vnitrozemí USA favorizují Trumpa a konzervativce.

Poslední předvolební průzkumy dávaly větší šance na vítězství Joe Bidenovi. Nebude se ale opakovat průběh z roku 2016, kdy Hillary Clintonová také byla favoritkou, získala dokonce více hlasů, ale nebylo jí to nic platné? A podaří se demokratům zvítězit v senátních volbách? To vše se dozvíte z naší průběžně aktualizované on-line reportáže.