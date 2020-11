Donald Trump sám o sobě říká, že je prezidentem, jakého Spojené státy ve své historii ještě neměly. Opět to potvrdil v okamžiku, kdy tábor svého soupeře Joea Bidena obvinil, že se mu snaží vítězství ve volbách ukrást. "Je to podvod. Tyto volby jsme vyhráli," prohlásil Trump ve chvíli, kdy sčítání hlasů ještě zdaleka neskončilo. A oznámil, že se obrátí na Nejvyšší soud, který by podle něj měl sčítání ukončit a tím mu zajistit vítězství.

"Nikdy v americké historii se nestalo, aby jeden z kandidátů požadoval předčasné ukončení sčítání hlasů," řekl HN Christian Kvorning Lassen, zástupce ředitele výzkumného institutu Europeum.