Po hodinách horečnatého počítání hlasů mají Spojené státy konečně jasno. Do Bílého domu se přestěhuje sedmasedmdesátiletý demokratický kandidát Joe Biden, kterého americká média označují za politického matadora.

Biden, který ve vrcholné politice působí už téměř 50 let, se o prezidentskou funkci ucházel už dvakrát. V letech 1988 a 2008 se však nedostal ani na dohled Bílého domu. Tentokrát to však bylo jinak a Biden vstoupil už do souboje o demokratickou nominaci jako favorit. Původně očekávaná "modrá tsunami" se sice letos nekonala, Biden si ale ve volbách dokázal zajistit dostatečný počet volitelů.