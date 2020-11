Donald Trump pojal své prezidentství do velké míry jako televizní show. I jeho kritici se shodují, že pokud mu z marketingového hlediska něco jde, tak je to právě přitáhnout a udržet pozornost diváků a být u toho zábavný – i když často obhrouble.

I proto se nyní nejspíš opráší jeho plán z roku 2016, z doby, kdy nepočítal, že by mohl volby vyhrát, ale že získanou pozornost využije k založení vlastní televize. Z ní by mohl udělat kanál, který by byl ještě drsnější a konzervativnější, než je Fox News patřící impériu Ruperta Murdocha. Právě ta Trumpovi dosud šla na ruku a on jí. Až při vyhlašování výsledků voleb se s ní prezident začal poněkud rozcházet, když třeba vyhlásila, že Arizonu získal jeho soupeř Joe Biden, i když hlasy ještě nebyly spočítané.