Ve svém vítězném projevu budoucí americký prezident Joe Biden vyzval k jednotě. Uvedl, že skončila doba ostrých projevů a nyní přišel čas hojit Ameriku. "Ti, kdo mě nevolili, nejsou naši nepřátelé, jsou to Američané. Nyní nás čeká bojiště, kde musíme všichni společně bojovat proti koronaviru, proti padající ekonomice a proti systémovému rasismu," prohlásil.

Krátce poté, co televize jako třeba CNN nebo CNBC prohlásily Bidena vítězem, se před Bílým domem sešly tisíce jeho příznivců. V rukách měli americké vlajky a předvolební plakáty, jiní zase píšťalky. V davu se objevovaly malé skupinky lidí, co na oslavu demokratů zpívaly nebo tančily. Brzy se dav rozrostl i do dalších ulic v centru Washingtonu. Slavilo se také v New Yorku, Filadelfii nebo třeba Minneapolis.

Americký deník Washington Post napsal, že přechod moci od Donalda Trumpa k Joeu Bidenovi bude plný rychlých změn. Biden nehodlá ztrácet čas a připravuje první změny, které přijme brzy po své slavnostní inauguraci 20. ledna. A jaké cíle má Biden na začátek svého mandátu? "Dostat nás z této koronavirové pandemie, kterou ještě zhoršil Trump a to, jak ji nezvládl. Znovu postavit naši ekonomiku, a to tak, aby byla udržitelnější, a postavit se rozdělení a nerovnosti ve společnosti," uvedl Bidenův dlouholetý spojenec senátor Christopher A. Coons z Delawaru.

USA se vrací do hry

Co nejdříve poté, co složí slavnostní slib, Biden podepíše hned několik výkonných nařízení, aby co nejrychleji zrušil dřívější rozhodnutí svého předchůdce Trumpa, uvádí deník Washington Post.