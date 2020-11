Novým americkým prezidentem bude od ledna Joe Biden. Vyhrál ale jen velmi těsně a jeho soupeř Donald Trump svou porážku ještě stále neuznal. Američané jsou ostře rozdělení a je otázka, co se bude nyní dít se zemí dále. Biden už slibuje smršť dekretů, kterými zruší velkou část těch Trumpových. Přímo v USA volby sledoval a tamní atmosféru nasával náš zvláštní zpravodaj Daniel Anýž. Jak velkou má podporu nebo respekt mezi konzervativci Biden? Nehrozí, že Trump vyvolá ještě více nepřátelskou atmosféru tím, že výsledky voleb neuzná? Jak se změní chování USA k Evropě? Na to, co vás zajímá, se můžete ptát v on-line rozhovoru. Vaše dotazy pro Daniela Anýže vkládejte níže už nyní. On-line rozhovor začne v úterý v 10 hodin dopoledne.

