Kandidát Demokratické strany Joe Biden získal v amerických prezidentských volbách 306 hlasů ve sboru volitelů, zatímco úřadující šéf Bílého domu Donald Trump 232. Uvádí to celostátní americká média poté, co v pátek vyhlásila vítěze ve zbývajících dvou státech USA. Georgii a jejích 16 volitelů připsala Bidenovi, Severní Karolínu s 15 hlasy Trumpovi.

Konečný výsledek je zrcadlovým obrazem toho z roku 2016, kdy to byl Trump, kdo ovládl státy s celkovými 306 voliteli. I tehdy však nasbíral na úrovni celých USA méně hlasů než kandidátka Demokratické strany Hillary Clintonová. Letos bude rozdíl v tomto směru ještě větší, neboť Biden aktuálně vede o více než pět milionů hlasů a jeho náskok se v posledních dnech neustále zvyšoval.

Vítězství bývalého viceprezidenta v Georgii bylo už několik dní bráno jako hotová věc, média nakonec verdikt vyhlásila v momentě, kdy tam jeho náskok přesahoval 14 tisíc hlasů a byl vyšší než počet nezapočítaných hlasů. Georgia se podle všeho přiklonila k prezidentskému kandidátovi demokratů poprvé od roku 1992. Vedení státu oznámilo, že hlasy se zde ještě budou přepočítávat, neboť rozdíl mezi Trumpem a Bidenem je menší než 0,5 procentního bodu, nečeká se však, že by se jejich zisky změnily o více než stovky.

Pokud jde o Severní Karolínu, Trump tam měl po sečtení více než 98 procent očekávaného počtu hlasů navrch o 1,4 bodu. Prezident i deset dní po uzavření volebních místností stále odmítá uznat svoji porážku a výsledky ve státech, kde neuspěl, označuje za zmanipulované. Volební činitelé napříč USA však nenahlásili žádné nesrovnalosti a naopak průběh voleb poznamenaných koronavirovou pandemií označují za úspěch.

Prohrané právní bitvy

Právnická firma Porter Wright Morris & Arthur, která zastupuje kampaň prezidenta Donalda Trumpa při stížnostech na údajné volební nesrovnalosti v Pensylvánii, se stáhla nejméně z jedné z kauz v tomto klíčovém státě. Soud v Michiganu v pátek také zamítl jednu ze stížností Trumpova týmu ohledně voleb v Detroitu, další žalobu v Arizoně v pátek prezidentova kampaň stáhla sama, píší média.

Právnická společnost ve vyjádření oznámila, že jejím klientům, tedy Trumpově kampani a dvěma voličům, "nejlépe poslouží, když se Porter Wright (z případu) stáhne".

Případ, který firma opouští, na rozdíl od dalších volebních žalob Trumpovy kampaně nenapadá jen malé množství hlasů, ale všech téměř 2,65 milionu lístků zaslaných poštou, z nichž většinu odeslali voliči demokratů. Žaloba přitom obviňuje nejvyšší volební činitelku v Pensylvánii ze "svévolných a nelegálních činů" a žádá, aby soud dočasně zakázal ve státu oficiální dokončení sčítání hlasů a zveřejnění finálních výsledků.

Vzhledem k tomu, že se případ po odchodu právní firmy v podstatě zastavil, je uzavření voleb v Pensylvánii o krok blíže, domnívá se list The Guardian. Podle tamních zákonů musí být finální výsledky jasné do 23. listopadu, podle dosud zveřejněných údajů tam přitom vyhraje demokrat Joe Biden, což mu zajistí i cestu do Bílého domu.

Společnost Porter Wright Morris & Arthur důvody pro stažení z kauzy nekomentovala, právníci zastupující Trumpa v jeho povolebních žalobách však čelí rostoucí kritice, protože se podle některých pozorovatelů podílejí na snaze podkopat americký demokratický proces.

To se týká i jedné z největších právních firem v USA Jones Day, která zastupuje republikány již řadu let. Někteří z vrcholných manažerů společnosti podle listu The New York Times vyjádřili v poslední době pochybnosti, zda by se společnost měla těmito Trumpovými povolebními kauzami zabývat a celkově spolupracovat s prezidentovou kampaní.

Web law.com, který informuje o událostech z právnického prostředí v USA, přitom označil účast na Trumpových volebních žalobách za noční můru pro veřejný obraz obou firem.

Vládní experti i volební činitelé z jednotlivých států v poslední době totiž opakují, že neexistují žádné důkazy o rozsáhlých podvodech, o nichž opakovaně bez předložení důkazů prezident píše na sociálních sítích. Několik žalob prezidentova týmu také soudy již zamítly, v pátek se k nim připojila žádost o zablokování zveřejnění konečných výsledků v demokratům nakloněném Detroitu, kterou zamítl státní soud v Michiganu.

Trumpův tým podle listu The Wall Street Journal v pátek také stáhl stížnost na průběh voleb v Arizoně, kde podle prezidentových právníků nedostalo asi 200 lidí možnost opravit chybně vyplněné volební lístky. Prezidentovi právníci žalobu stáhli vzhledem k tomu, že Biden podle pátečních údajů vede ve státu nad Trumpem o více než 11 tisíc hlasů.

Respektovaná společnost Edison Research v pátek také přiřkla vítězství ve státu Bidenovi, jak již minulou středu učinila agentura AP a televize Fox News.