Americký prezident Donald Trump v neděli podle agentury Reuters poprvé veřejně uznal, že demokrat Joe Biden zvítězil v prezidentských volbách. Zopakoval však své dřívější nepodložené tvrzení, že hlasování bylo zmanipulované. "(Biden) vyhrál, protože volby byly zmanipulované," napsal Trump na Twitteru. Následně svá slova o Bidenově vítězství popřel.

Americká média přisoudila Bidenovi ve volbách ze 3. listopadu 306 hlasů ve sboru volitelů, zatímco úřadující republikánský šéf Bílého domu Trump jich získal 232.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg