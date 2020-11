Na palubě modulu Crew Dragon s názvem Resilience, který v úterý nad ránem dosedl k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), měli být čtyři astronauti: kapitán Mike Hopkins, specialisté Shannon Walkerová a Sóiči Noguči a pilot Victor Glover, mimochodem první Afroameričan, který na ISS zůstane několik měsíců. Jenže sedmadvacetihodinový let z Kennedyho centra na Floridě s nimi absolvoval ještě jeden pasažér - Baby Yoda. Patnáct centimetrů vysoká plyšová postavička z disneyovského sci-fi seriálu Mandalorian.

"Můžete vidět Baby Yodu, jak se snaží uzmout si místo k sezení," komentovala mluvčí NASA Leah Chesierová poletování kultovní postavičky z univerza Hvězdných válek kabinou rakety. V tomto případě šlo samozřejmě o nadsázku a obligátní rituál, kosmonauti si s sebou do vesmíru vždy berou hračku jako měřítko stavu beztíže a maskota (u posledního letu raketoplánu Endeavour v roce 2011 to byl český Krteček). Už za rok by ale v Crew Dragon mohl sedět skutečný pasažér civilista.