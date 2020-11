Polská a maďarská vláda podle očekávání v pondělí zablokovaly schválení rozpočtu Evropské unie na roky 2021 až 2027 a v létě vytvořeného fondu obnovy po pandemii. Oběma vládám se nelíbí, že čerpání peněz by mělo být svázané s dodržováním podmínek právního státu. V této oblasti Varšava i Budapešť vedou dlouho spory s Evropskou komisí.

V případě Maďarska jde o tradiční hru premiéra Viktora Orbána, kdy se do poslední chvíle snaží vyjednat kompromis, který by byl výhodný pro podnikatele spojené s jeho vládní stranou Fidesz. Až dosud Orbán většinou v podobných otázkách na poslední chvíli ustoupil, hlavně po jednání se svými německými partnery. A Německo nyní Evropské unii předsedá, takže se dalo čekat, že Orbánem ohlášené veto se podaří v rámci vyjednávání odstranit relativně rychle.

Mnohem nesrozumitelnější pro zahraničního a i řadu domácích pozorovatelů je veto polské, zabalené do podobné rétoriky, jako je to maďarské. Podle toho, jak se vládní špičky ve Varšavě v posledních dnech vyjadřují, je polské rozpočtové blokování do velké míry výsledkem vnitřního souboje ve vládním konzervativním táboře.