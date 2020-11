Novým šéfem slovenské finanční správy bude po vítězství ve výběrovém řízení Čech Jiří Žežulka, který v roce 2014 krátce vedl i české Generální finanční ředitelství. Na tiskové konferenci to oznámilo slovenské ministerstvo financí. Žežulka, který v posledních letech působil v soukromé poradenské firmě, se má nové funkce ujmout začátkem prosince. Ve výběrovém řízení na zmíněnou funkci na Slovensku získal nejvyšší hodnocení z 11 uchazečů.

"Je to poprvé, co se šéfem finanční správy stane občan jiného členského státu (EU). Považuji to za výhodu. Musíme maximalizovat výběr daní a omezit daňové úniky na průměr Evropské unie," řekl novinářům ministr financí Eduard Heger, který nového šéfa finanční správy vybral z trojice nejlépe hodnocených uchazečů.

Slovenské ministerstvo financí po březnovém nástupu nové vlády premiéra Igora Matoviče začalo obsazovat pozice ve vedení klíčových institucí právě na základě výběrových řízení.

Žežulka se do veřejné správy vrátí po pěti letech v soukromém sektoru. Podle společnosti Apogeo, kde se od roku 2016 specializoval na prevenci daňových rizik a poradenství v oblastech daňové kontroly, bude pro nového prezidenta finanční správy výhodou právě to, že má zkušenosti jak s prosazováním daňové politiky státu, tak i z hájení zájmů daňových poplatníků.

"Ve státní správě i v privátním poradenství jsem měl vždy na zřeteli férový výběr daní," uvedl Žežulka. Ten mimo jiné spoluzakládal takzvanou Daňovou kobru, tedy tým specialistů zaměřených na vyšetřování velkých daňových podvodů.

Finanční správa na Slovensku se v září dostala do pozornosti médií kvůli tomu, že bývalého šéfa jejího kriminálního úřadu Ľudovíta Makóa policie obvinila z několika trestných činů včetně vydírání. Makó, který byl z řídicí pozice ve finanční správě odvolán letos v červnu, podle slovenských médií pomáhal zločineckému gangu; s policií Makó spolupracoval a byl také propuštěn z vazby.

"Časy pana Makóa skončily. Lidé, kteří se na tomto jednání podíleli, musejí odejít. Věřím tomu, že nic takového, jako jste zažili v minulosti, se nebude opakovat," řekl Žežulka na společné tiskové konferenci s Hegerem. Dodal, že finanční správa musí pomáhat a sloužit těm, kteří dobrovolně plní daňové povinnosti, nebo se o to alespoň snaží.

Jiří Žežulka vystudoval Českou zemědělskou univerzitu, v české daňové správě působil od roku 2002. Od roku 2011 vedl na Generálním finančním ředitelství odbor řízení rizik a od roku 2014 byl zástupcem generálního ředitele. Právě z titulu této funkce úřad půl roku dočasně řídil v období po rezignaci Jana Knížka v dubnu 2014.