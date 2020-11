Nově zvolený prezident USA Joe Biden plánuje jmenovat ministrem zahraničí svého dosavadního blízkého poradce Antonyho Blinkena a poradcem pro národní bezpečnost Jakea Sullivana. Bývalý ministr zahraničí John Kerry bude mít v Bidenově budoucím kabinetu na starosti boj s klimatickými změnami. Demokrat, který podle projekcí usedne od ledna v Bílém domě, to v pondělí podle Reuters oznámil v prohlášení.

Biden chce rovněž do pozice ředitelky tajných služeb (DNI) dosadit Avril Hainesovou a do čela ministerstva vnitřní bezpečnosti Alejandra Mayorkase. Velvyslankyní USA při OSN by pak měla být zkušená diplomatka Linda Thomasová Greenfieldová.

Bidenův výběr je podle agentury Reuters patrně odrazem jeho předvolebního slibu, že se bude spoléhat na názory expertů a že hodlá obnovit pozici USA jako lídra na globální scéně. Stávající republikánský prezident Donald Trump, který stále odmítá uznat svou volební porážku, naopak mnohdy zkušeným diplomatům nedůvěřoval a zastával politiku "Amerika na prvním místě", což zatížilo vztahy USA s tradičními spojenci.

Biden během předvolební kampaně kritizoval Trumpovu unilateralistickou zahraniční politiku. Demokrat se zavázal, že bude podporovat spolupráci v rámci NATO a dalších globálních paktů a bude naslouchat expertům, zejména v otázce boje s pandemií covidu-19. Zároveň Biden přislíbil návrat USA k pařížské klimatické dohodě a do Světové zdravotnické organizace (WHO) a možná i k mezinárodní jaderné dohodě s Íránem z roku 2015, od nichž USA za vlády Trumpa odstoupily.

Osmapadesátiletý Blinken již v minulosti na ministerstvu zahraničí působil. Podle webu The New York Times tam začal pracovat za vlády prezidenta Billa Clintona a za vlády dalšího demokratického prezidenta Baracka Obamy byl náměstkem šéfa diplomacie Johna Kerryho. S Bidenem podle NYT Blinken pracoval skoro 20 let. Byl jeho hlavním poradcem v senátním výboru pro zahraniční vztahy a později, když byl Biden viceprezidentem, byl jeho poradcem pro národní bezpečnost.

Thomasová Greenfieldová pracovala na ministerstvu zahraničí za Obamovy vlády jako zmocněnkyně pro africké záležitosti. Biden se zavázal, že bude mít rozmanitý kabinet, k čemuž by jmenování černošky Thomasové Greenfieldové přispělo, uvedl server Axios. Podle NYT působila Thomasová-Greenfieldová v diplomacii 35 let a vystřídala řadu zahraničních postů.

Třiačtyřicetiletý Sullivan byl Bidenovým poradcem pro národní bezpečnost v době, kdy byl demokrat viceprezidentem. V pozici podle NYT nahradil Blinkena. Rovněž byl poradcem někdejší ministryně zahraniční Hillary Clintonové.

Kerry působil jako ministr zahraničí v Obamově vládě mezi lety 2013 a 2017. V roce 2004 rovněž neúspěšně kandidoval na prezidenta proti Georgi Bushovi mladšímu.

Mayorkas je právník s kubánskými kořeny, který dříve sloužil jako náměstek ministra vnitřní bezpečnosti.

Biden se podle listu The New York Times chystá povýšit pozici velvyslankyně při OSN na úroveň funkce v kabinetu, čímž získá Thomasová Greenfieldová přístup do Národní bezpečnostní rady (NSC). Tam zasedne i Kerry, ačkoliv ho v navrhované pozici nebude muset na rozdíl od řady dalších oznámených jmen potvrdit Senát. V horní komoře přitom před dvojicí hlasování v Georgii plánovaných na začátek ledna zatím není jasné, jaká ze stran tam získá většinu.

"Potřebuji tým, který bude připraven od prvního dne," uvedl v prohlášení Biden, jenž se chystá oficiálně navrhnout nominaci vybraných činitelů do jejich postů v úterý.

Biden a jeho tým se připravují na inauguraci a převzetí prezidentského úřadu 20. ledna i přes komplikace způsobené skutečností, že prezident Trump stále oficiálně neuznal soupeřovo vítězství ve volbách z 3. listopadu. Republikánský šéf Bílého domu výsledky hlasování v některých státech zpochybňuje a napadá.

Už i někteří republikáni ale Trumpa v posledních dnech vyzvali, aby výsledky voleb uznal.