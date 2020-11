Australské aerolinky Qantas chtějí v budoucnu vyžadovat od pasažérů mezinárodních letů očkování proti koronaviru. Australskému televiznímu kanálu Channel 9 to řekl šéf aerolinií Alan Joyce. Ten se zároveň domnívá, že vakcína proti covidu-19 se stane pro mezinárodní cestování "nezbytností".

"Zvažujeme změnu podmínek pro, řekněme, mezinárodní cestovatele, budeme žádat lidi, aby měli očkování před tím, než nastoupí do letadla," řekl Joyce v televizním pořadu A Current Affair. Na to podle něj dojde ve chvíli, kdy budou vakcíny proti SARS-CoV-2 široce dostupné. Zda se to bude týkat i vnitrostátních letů, zatím nechtěl odhadovat.

Zároveň se však domnívá, že k podobnému kroku se neuchýlí pouze Qantas. "Myslím, že se to stane běžnou věcí," dodal a odkázal se přitom na debaty se šéfy dalších světových aerolinií.

Qantas jsou první velké aerolinie, jež veřejně nadnesly možnost odmítnout pasažéry, kteří nebudou očkování, podotýká list Financial Times.

Pětadvacetimilionová Austrálie zaznamenala dosud přes 27 800 potvrzených případů koronaviru od začátku pandemie, přičemž 907 lidí s covidem-19 zemřelo. Canberra kvůli pandemii uzavřela hranice země a Qantas zrušily mezinárodní lety, s výjimkou některých linek na Nový Zéland. Společnost přitom většinu z nich neplánuje obnovit dříve než v polovině příštího roku.

Zprávy o pokroku ve vývoji vakcín v posledních dvou týdnech vyvolávají podle Financial Times naději, že mezinárodní cestování by mohlo příští rok začít ožívat. Zároveň se však vynořují otázky, jak bude možné zdravotní status pasažérů ověřovat.

Zdravotní poradce Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) David Powell se v pondělí nechal slyšet, že existuje velká šance, že země začnou vyžadovat od turistů potvrzení o jejich zdravotním statusu. Zejména se to dá prý očekávat od států, kde se koronavirus moc nerozšířil, jako je Austrálie.

Financial Times v této souvislosti připomínají, že několik iniciativ se snaží vyvinout cestovatelské digitální zdravotní průkazy. Zároveň však podle něj letecký průmysl na vakcíny pro nejbližší období nespoléhá. Než budou široce dostupné, vidí naději spíše v testování pasažérů na covid-19 na letištích.