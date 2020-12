"Být stále mlád, to bych si přál, být stále mlád..." Tato slova předzpívával Karel Gott nadšeným fanouškům dlouhé roky. A rozhodně nešlo jen o jeho tužbu: lidstvo je věčným mládím doslova posedlé. Elixír, který by zastavil nezvratný proces stárnutí, se snažili objevit už alchymisté ve středověku. Dnes můžeme najít tipy na omládnutí v nejedné reklamě či časopisu, řadu let se tímto tajemstvím zabývají i vědci. Podle zprávy, publikované odborným časopisem Nature, posunul tým z Harvardu výzkum zase o něco dál. Přeprogramováním buněk na jejich mladší verzi se jim podařilo obnovit zrak u slepých myší, které byly staré nebo měly poškozené nervy v sítnici. Tento objev je zásadní především proto, že by se v budoucnu mohl použít i u lidí.

