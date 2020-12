Joe Biden vyzval Donalda Trumpa, aby uznal svou porážku v prezidentských volbách. Učinil tak v projevu ze svého domovského státu Delaware poté, co jej sbor volitelů v pondělí zvolil 46. prezidentem Spojených států. Biden získal 306 hlasů, končící prezident Donald Trump jich obdržel 232. Bidena uznalo za příštího prezidenta země několik předních republikánských senátorů.

Biden poukázal na to, že když před čtyřmi roky zvítězil stejným poměrem hlasů Trump, nynější šéf Bílého domu to neváhal označit za "drtivé vítězství". "Tyto počty tehdy představovaly jasné vítězství, s respektem proto navrhuji, aby nyní činily to samé," citovala nadcházejícího prezidenta USA agentura DPA.

Američané ve volbách ze začátku listopadu nevybírali přímo příštího prezidenta, ale 538 členů sboru volitelů. Každý stát má v tomto sboru zastoupení odpovídající počtu jeho křesel v obou komorách Kongresu. Ty nejmenší státy mají tři volitele, nejlidnatější Kalifornie 55. Tři zástupce má také federální okrsek kolem hlavního města Washingtonu, který normálně v Kongresu nehlasuje.

Že se 78letý Biden stane příštím prezidentem USA, bylo zřejmé od 7. listopadu, kdy jej na základě svých projekcí vyhlásila za vítěze přední americká média. Ta Bidenovi stejně jako nyní sbor volitelů přisoudila 306 hlasů a dosavadnímu prezidentu Trumpovi 232 hlasů. Pondělní volba se tedy uskutečnila podle očekávání a žádný volitel nehlasoval v rozporu s certifikovaným výsledkem ve svém státě.

Za normálních okolností je hlasování sboru volitelů bráno jako formalita, jíž široká veřejnost nevěnuje příliš pozornosti. Poražený kandidát obvykle ještě o volební noci uzná vítězství svého soupeře. Trump se nicméně sám prohlásil vítězem voleb a zároveň obětí obrovského volebního podvodu, k čemuž však on ani jeho právní tým nepředložil žádné hodnověrné důkazy.

"V tomto boji o duši Ameriky zvítězila demokracie," řekl Biden. "Plamen demokracie byl v této zemi zažehnut před dlouhou dobou. Nyní víme, že nic - ani pandemie, ani zneužití moci - tento plamen nemůže uhasit," dodal.

Trump svou porážku z listopadových voleb stále neuznal a o víkendu trval na tom, že jeho snaha nepříznivý výsledek zvrátit ještě neskončila. Desítky žalob proti výsledkům voleb již soudy smetly ze stolu.

Oficiálně bude výsledek volebního procesu vyhlášen až 6. ledna v Kongresu. Dne 20. ledna by pak Biden měl složit prezidentskou přísahu, čímž podle ústavy Trumpovi skončí funkční období bez ohledu na to, zda porážku přijme či nikoliv.

V reakci na potvrzení vítězství demokratického kandidáta ve sboru volitelů veřejně uznalo Bidena za příštího prezidenta USA několik republikánských senátorů, kteří se tak dosud zdráhali učinit. Někteří zároveň odmítli myšlenku, aby Bidenovo zvolení zvrátil v lednu Kongres.

Vysoce postavený republikán v horní komoře John Thune podle agentury Reuters uvedl, že "je načase jít dál" a po získání více než 270 hlasů ve sboru volitelů začít Bidena považovat za příštího prezidenta. Mezi republikánskými politiky uznávajícími Bidenovo vítězství je nově také Trumpův blízký spojenec a senátor za Jižní Karolínu Lindsey Graham, Rob Portman za Ohio, Roy Blunt za Missouri či senátorka ze Západní Virginie Shelley Mooreová Capitoová.

Veterán americké politiky senátor John Cornyn vyjádřil přesvědčení, že se v lednu odehraje pokojné předání moci. To na konci minulého měsíce naznačil i sám Trump, který uvedl, že pokud sbor volitelů podpoří Bidena, pak 20. ledna Bílý dům "samozřejmě" opustí.