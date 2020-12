Víte, jak se pomocí novinového papíru dostat na Měsíc? Stačí jej dvaačtyřicetkrát přehnout a vyšplhat po něm. Novinový papír bude mít po tolika přehybech přes tři sta tisíc kilometrů na šířku. Může to s tou šířkou znít jako vtip, ve skutečnosti jde jen o demonstraci důsledků exponenciálního růstu. S těžkostí jej uchopit se letos díky koronaviru seznámil každý na vlastní kůži.

Je neintuitivní a je to s ním jako s ohněm. Když jej lidé podcení, potrestá je. Umí ale i překvapit a otevřít dveře hřejivé budoucnosti. Exponenciální růst zajišťuje, že technologický vývoj neustále zrychluje, a co se může dnes zdát jako nedosažitelná věc, může být za pár let realitou.

Z detekování gravitačních vln se už stává pomalu rutina, umělá inteligence pronikla snad do všech vědních oborů, kvantové počítače dosáhly nadřazenosti. Budoucnost jaderné fúze už je zase o něco blíž. Příští rok začne mise, která vrátí lidstvo na Měsíc. Tentokrát už natrvalo.

Jako každý rok vám Hospodářské noviny předkládají průvodce vědeckými úspěchy uplynulého roku a jejich významem pro budoucnost. Nenechme pandemii zastínit vše pozitivní, co se letos ve vědě odehrálo, a podívejme se, co vše pozitivně změní naše životy. Vydejme se zpátky do budoucnosti.