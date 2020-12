Knih o Benitu Mussolinim vyšla už spousta, napsat kroniku fašismu z pohledu samotného Mussoliniho si ale troufnul až teď italský spisovatel a jazykovědec Antonio Scurati. A zdá se, že úspěšně doplnil vyprávění o jedné z nejtemnějších částí italské historie. Jeho román M, syn XX. století se stal bestsellerem, jen v Itálii se ho prodalo přes půl milionu kusů, překládá se do 41 jazyků a produkční společnost Wildside, která stojí za úspěšnými seriály Nový papež nebo Moje geniální přítelkyně, už chystá jeho adaptaci.

Vzhledem minimalistický, na počet stran ale velmi rozsáhlý dokumentární román, který nedávno vyšel i v češtině, vyvolal v Itálii řadu kontroverzí. Právě proto, že popisuje nástup fašismu očima jeho protagonistů a nijak jejich počínání nekomentuje. Zároveň za něj původem neapolský spisovatel získal nejprestižnější italskou literární cenu Strega. "Jsem přesvědčený odpůrce fašistů a všeho, co světu přinesli, ale došlo mi, že tento úhel pohledu nám chybí a potřebujeme ho znát. A nejen my v Itálii, ale celý svět, protože právě teď se skoro všichni potýkáme s tím, co Mussolini před sto lety do politiky zavedl," vysvětluje Antonio Scurati v rozhovoru pro HN, proč se zhostil tématu, od kterého dávali ostatní autoři raději ruce pryč.

Co přesně vás přimělo k tomu, abyste se do románu o Mussolinim pustil?

Jeden drobný okamžik v době, kdy jsem psal svou předcházející knihu a protifašistických intelektuálech. V rámci příprav jsem se znovu díval na známé video, kde Mussolini mluví k davu lidí z balkonu Palazzo Venezzia, což je rozlehlý palác v centru Říma, kde měl kancelář, a v tu chvíli mi došlo, že existuje jeden příběh, který ještě nikdo nikdy nevyprávěl, a sice příběh fašistů z jejich pohledu. V Itálii se nikdy nemluvilo o tom, kdo vlastně byl Benito Mussolini a proč dělal to, co dělal, protože to bylo zakázané téma. A já dospěl k názoru, že je na čase tohle tabu porušit a pokusit se tenhle příběh říct. A udělat něco takového rozhodně neznamená, že s ním souhlasím.

A proč jste se rozhodl pro románovou formu?