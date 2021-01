Kalifornská metropole Los Angeles patří mezi místa, která nemoc covid-19 zasáhla nejhůře. Od minulého týdne má ale k dispozici digitální nástroj, který může úřadům i obyvatelům v boji s nemocí zásadně pomoci.

Okres Los Angeles, s deseti miliony obyvatel nejpočetnější okres v USA, se dohodl se start-upem Healthvana, který provozuje zdravotnickou aplikaci do mobilních telefonů, že pomocí této aplikace budou upozorňovat obyvatele, kdy mají přijít na druhou dávku vakcíny proti covidu. A do budoucna by potvrzení o očkování v této aplikaci mohlo sloužit například jako vstupenka na hromadné akce nebo na cestu letadlem.

"Potvrzení o očkování si mohou uživatelé uložit do peněženky Apple nebo podobné platformy Google, aby se jím prokázali u aerolinek, ve škole nebo kdekoli to bude potřeba," řekl agentuře Bloomberg Ramin Bastani, šéf start-upu Healthvana.